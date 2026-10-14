Тыква. / © Unsplash

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Тыквенный сок — отличный способ сохранить урожай и приготовить на зиму натуральный напиток без красителей и лишних добавок. Он получается густым, ароматным и сладковатым, а если соединить тыкву с яблоками или апельсином, вкус станет еще более интересным.

Для сока лучше всего брать сладкие мускатные сорта с ярко-оранжевой мякотью — например, Баттернат. Такие тыквы обладают насыщенным сладким вкусом, приятным ароматом и не слишком водянистой мякотью.

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Кроме того, подойдут другие сладкие сорта с плотной оранжевой мякотью. Главное, чтобы тыква была спелой, без повреждений и не имела горьковатого привкуса.

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Классический тыквенный сок

Ингредиенты на 3 л сока:

2,5 кг очищенной тыквы;

1,5-1,7 л воды;

250–300 г сахара;

2 ст. л. лимонного сока;

1 пакетик ванильного сахара — по желанию.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она почти покрывала тыкву. Варите примерно 20-25 мин — мякоть должна стать очень мягкой. Взбейте тыкву вместе с отваром погружным блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и лимонный сок. Все хорошо перемешайте. Поставьте на огонь и постепенно доливайте горячую воду до желаемой консистенции. Прокипятите еще 5–10 мин. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Выход: примерно 3 л.

Тыквенно-яблочный сок

Ингредиенты на 3 л сока:

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1,5 кг очищенной тыквы;

1,5 кг яблок;

1–1,2 л воды;

200–250 г сахара;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. молотой корицы — по желанию.

Приготовление

Тыкву нарежьте кусочками. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте. Переложите все в кастрюлю. Добавьте воду. Варите под крышкой примерно 20-25 мин — пока фрукты и тыква не станут мягкими. Перебейте блендером до однородности. Добавьте сахар, лимонный сок и корицу. Долейте горячую воду до нужной густоты и прокипятите еще 5–10 мин. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Тыквенно-апельсиновый сок

Ингредиенты на 3 л сока:

2 кг очищенной тыквы;

2 больших апельсина;

1,3-1,5 л воды;

250–300 г сахара;

1 лимон;

1 пакетик ванильного сахара — по желанию.

Приготовление

Тыкву нарежьте, залейте водой. Варить 20–25 минут до мягкости. Готовую тыкву перебейте блендером вместе с отваром. Из апельсинов и лимона выжмите сок. Затем добавьте его в тыквенную массу, а также сахар. Долейте горячую воду до объема примерно 3 л, перемешайте и прокипятите 5–10 мин. По желанию добавьте ванильный сахар. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептом тыквенного варенья. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус заиграет совсем по-новому.

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