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Категория
Разное
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Вкусно — как в детстве: три рецепта тыквенного сока на зиму

Для сока лучше всего брать сладкие мускатные сорта с ярко-оранжевой мякотью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тыква.

Тыква. / © Unsplash

Тыквенный сок — отличный способ сохранить урожай и приготовить на зиму натуральный напиток без красителей и лишних добавок. Он получается густым, ароматным и сладковатым, а если соединить тыкву с яблоками или апельсином, вкус станет еще более интересным.

Для сока лучше всего брать сладкие мускатные сорта с ярко-оранжевой мякотью — например, Баттернат. Такие тыквы обладают насыщенным сладким вкусом, приятным ароматом и не слишком водянистой мякотью.

Кроме того, подойдут другие сладкие сорта с плотной оранжевой мякотью. Главное, чтобы тыква была спелой, без повреждений и не имела горьковатого привкуса.

Классический тыквенный сок

Ингредиенты на 3 л сока:

  • 2,5 кг очищенной тыквы;

  • 1,5-1,7 л воды;

  • 250–300 г сахара;

  • 2 ст. л. лимонного сока;

  • 1 пакетик ванильного сахара — по желанию.

Приготовление:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она почти покрывала тыкву. Варите примерно 20-25 мин — мякоть должна стать очень мягкой.

  2. Взбейте тыкву вместе с отваром погружным блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и лимонный сок. Все хорошо перемешайте.

  3. Поставьте на огонь и постепенно доливайте горячую воду до желаемой консистенции. Прокипятите еще 5–10 мин.

  4. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Выход: примерно 3 л.

Тыквенно-яблочный сок

Ингредиенты на 3 л сока:

  • 1,5 кг очищенной тыквы;

  • 1,5 кг яблок;

  • 1–1,2 л воды;

  • 200–250 г сахара;

  • 2 ст. л. лимонного сока;

  • 1 ч. л. молотой корицы — по желанию.

Приготовление

  1. Тыкву нарежьте кусочками. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте.

  2. Переложите все в кастрюлю. Добавьте воду. Варите под крышкой примерно 20-25 мин — пока фрукты и тыква не станут мягкими.

  3. Перебейте блендером до однородности. Добавьте сахар, лимонный сок и корицу. Долейте горячую воду до нужной густоты и прокипятите еще 5–10 мин.

  4. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Тыквенно-апельсиновый сок

Ингредиенты на 3 л сока:

  • 2 кг очищенной тыквы;

  • 2 больших апельсина;

  • 1,3-1,5 л воды;

  • 250–300 г сахара;

  • 1 лимон;

  • 1 пакетик ванильного сахара — по желанию.

Приготовление

  1. Тыкву нарежьте, залейте водой. Варить 20–25 минут до мягкости. Готовую тыкву перебейте блендером вместе с отваром.

  2. Из апельсинов и лимона выжмите сок. Затем добавьте его в тыквенную массу, а также сахар.

  3. Долейте горячую воду до объема примерно 3 л, перемешайте и прокипятите 5–10 мин. По желанию добавьте ванильный сахар.

  4. Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептом тыквенного варенья. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус заиграет совсем по-новому.

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