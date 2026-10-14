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Вкусно — как в детстве: три рецепта тыквенного сока на зиму
Для сока лучше всего брать сладкие мускатные сорта с ярко-оранжевой мякотью.
Тыквенный сок — отличный способ сохранить урожай и приготовить на зиму натуральный напиток без красителей и лишних добавок. Он получается густым, ароматным и сладковатым, а если соединить тыкву с яблоками или апельсином, вкус станет еще более интересным.
Для сока лучше всего брать сладкие мускатные сорта с ярко-оранжевой мякотью — например, Баттернат. Такие тыквы обладают насыщенным сладким вкусом, приятным ароматом и не слишком водянистой мякотью.
Кроме того, подойдут другие сладкие сорта с плотной оранжевой мякотью. Главное, чтобы тыква была спелой, без повреждений и не имела горьковатого привкуса.
Классический тыквенный сок
Ингредиенты на 3 л сока:
2,5 кг очищенной тыквы;
1,5-1,7 л воды;
250–300 г сахара;
2 ст. л. лимонного сока;
1 пакетик ванильного сахара — по желанию.
Приготовление:
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она почти покрывала тыкву. Варите примерно 20-25 мин — мякоть должна стать очень мягкой.
Взбейте тыкву вместе с отваром погружным блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и лимонный сок. Все хорошо перемешайте.
Поставьте на огонь и постепенно доливайте горячую воду до желаемой консистенции. Прокипятите еще 5–10 мин.
Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Выход: примерно 3 л.
Тыквенно-яблочный сок
Ингредиенты на 3 л сока:
1,5 кг очищенной тыквы;
1,5 кг яблок;
1–1,2 л воды;
200–250 г сахара;
2 ст. л. лимонного сока;
1 ч. л. молотой корицы — по желанию.
Приготовление
Тыкву нарежьте кусочками. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте.
Переложите все в кастрюлю. Добавьте воду. Варите под крышкой примерно 20-25 мин — пока фрукты и тыква не станут мягкими.
Перебейте блендером до однородности. Добавьте сахар, лимонный сок и корицу. Долейте горячую воду до нужной густоты и прокипятите еще 5–10 мин.
Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Тыквенно-апельсиновый сок
Ингредиенты на 3 л сока:
2 кг очищенной тыквы;
2 больших апельсина;
1,3-1,5 л воды;
250–300 г сахара;
1 лимон;
1 пакетик ванильного сахара — по желанию.
Приготовление
Тыкву нарежьте, залейте водой. Варить 20–25 минут до мягкости. Готовую тыкву перебейте блендером вместе с отваром.
Из апельсинов и лимона выжмите сок. Затем добавьте его в тыквенную массу, а также сахар.
Долейте горячую воду до объема примерно 3 л, перемешайте и прокипятите 5–10 мин. По желанию добавьте ванильный сахар.
Горячий сок разлейте в стерилизованные бутылки или банки, закройте герметично, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы делились рецептом тыквенного варенья. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус заиграет совсем по-новому.