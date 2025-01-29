Вкусное блюдо из вчерашнего картофельного пюре: пальчики с жареным беконом и луком

Картофельному пюре можно дать вторую жизнь.
Вчерашнее картофельное пюре может стать вкусным и совсем другим блюдом. Из него могут получиться очень вкусные пальчики, щедро приправленные жареным беконом. Готовить блюдо можно и из отварного в мундире картофеля.
Рецептом поделилась фудблогерка vistovska_cooking на своей странице Instagram.
Ингредиенты:
- картофельное пюре или отварной картофель
- одно яйцо
- мука
- соль, перец по вкусу
- бекон
- лук
Приготовление
1. Если используете картофель в мундире, то натрите его на терке. Добавьте к ней яйцо, специи и муку. Вымесите мягкое тесто.
2. Сформируйте пальчики. Закиньте их до кипятка и варите две минуты после того, как они всплывут на поверхность.
3. Подавайте с поджаренным луком и беконом.