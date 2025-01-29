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Вкусное блюдо из вчерашнего картофельного пюре: пальчики с жареным беконом и луком

Вкусное блюдо из вчерашнего картофельного пюре: пальчики с жареным беконом и луком

Картофельное пюре.

Картофельному пюре можно дать вторую жизнь.

Вчерашнее картофельное пюре может стать вкусным и совсем другим блюдом. Из него могут получиться очень вкусные пальчики, щедро приправленные жареным беконом. Готовить блюдо можно и из отварного в мундире картофеля.

Рецептом поделилась фудблогерка vistovska_cooking на своей странице Instagram.

Ингредиенты:

  • картофельное пюре или отварной картофель
  • одно яйцо
  • мука
  • соль, перец по вкусу
  • бекон
  • лук

Приготовление

1. Если используете картофель в мундире, то натрите его на терке. Добавьте к ней яйцо, специи и муку. Вымесите мягкое тесто.

2. Сформируйте пальчики. Закиньте их до кипятка и варите две минуты после того, как они всплывут на поверхность.

3. Подавайте с поджаренным луком и беконом.

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