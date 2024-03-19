"Вкусные" фамилии: их давали украинцам, которые любили поесть определенные блюда

Происхождение украинских фамилий очень интересно, изучая их, можно познакомиться с историей украинского народа, его расселением, привычками и бытом.

Вот, например, родовые имена, которые появились из-за названий блюд. Скорее всего, как считает языковед Юлиан Редько, такие фамилии давали в зависимости от того, что любил есть человек, или чем угощал обычно. гостей.

Фамилии, произошедшие от названий украинских блюд

В древности украинцы давали друг другу фамилии идентичные названиям традиционных украинских блюд. Такие варианты звучат очень просто и согласитесь, вызывают добрую улыбку и аппетит:

Борщ,

Булка,

Варениця,

Сало,

Малай,

Молоко,

Масло,

Юшка.

"Вкусные" фамилии не всегда произошли от названий блюд. Некоторые из них намекают о том, что человек просто любил вкусно поесть. Об этом свидетельствуют следующие фамилии:

Лакомый,

Жируха,

Напха,

Скороид,

Ласый,

Смакула.

А украинцам, которые имели большой живот, из-за переедания или еще по каким-то причинам давали фамилии Пузач, Жовтобрюх, Черевуха, Череватый, Брюхань, Трипуз.

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