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"Вкусные" фамилии: их давали украинцам, которые любили поесть определенные блюда

"Вкусные" фамилии: их давали украинцам, которые любили поесть определенные блюда

Происхождение фамилий

Фамилии, связанные с блюдами

Происхождение украинских фамилий очень интересно, изучая их, можно познакомиться с историей украинского народа, его расселением, привычками и бытом.

Вот, например, родовые имена, которые появились из-за названий блюд. Скорее всего, как считает языковед Юлиан Редько, такие фамилии давали в зависимости от того, что любил есть человек, или чем угощал обычно. гостей.

Фамилии, произошедшие от названий украинских блюд

В древности украинцы давали друг другу фамилии идентичные названиям традиционных украинских блюд. Такие варианты звучат очень просто и согласитесь, вызывают добрую улыбку и аппетит:

  • Борщ,
  • Булка,
  • Варениця,
  • Сало,
  • Малай,
  • Молоко,
  • Масло,
  • Юшка.

"Вкусные" фамилии не всегда произошли от названий блюд. Некоторые из них намекают о том, что человек просто любил вкусно поесть. Об этом свидетельствуют следующие фамилии:

  • Лакомый,
  • Жируха,
  • Напха,
  • Скороид,
  • Ласый,
  • Смакула.

А украинцам, которые имели большой живот, из-за переедания или еще по каким-то причинам давали фамилии Пузач, Жовтобрюх, Черевуха, Череватый, Брюхань, Трипуз.

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