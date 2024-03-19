"Вкусные" фамилии: их давали украинцам, которые любили поесть определенные блюда

Фамилии, связанные с блюдами
Происхождение украинских фамилий очень интересно, изучая их, можно познакомиться с историей украинского народа, его расселением, привычками и бытом.
Вот, например, родовые имена, которые появились из-за названий блюд. Скорее всего, как считает языковед Юлиан Редько, такие фамилии давали в зависимости от того, что любил есть человек, или чем угощал обычно. гостей.
Фамилии, произошедшие от названий украинских блюд
В древности украинцы давали друг другу фамилии идентичные названиям традиционных украинских блюд. Такие варианты звучат очень просто и согласитесь, вызывают добрую улыбку и аппетит:
- Борщ,
- Булка,
- Варениця,
- Сало,
- Малай,
- Молоко,
- Масло,
- Юшка.
"Вкусные" фамилии не всегда произошли от названий блюд. Некоторые из них намекают о том, что человек просто любил вкусно поесть. Об этом свидетельствуют следующие фамилии:
- Лакомый,
- Жируха,
- Напха,
- Скороид,
- Ласый,
- Смакула.
А украинцам, которые имели большой живот, из-за переедания или еще по каким-то причинам давали фамилии Пузач, Жовтобрюх, Черевуха, Череватый, Брюхань, Трипуз.
Читайте также:
- Какие фамилии давали сварливым, умным и плаксивым: подборка, связанная с особенностями характера
- Проверьте, кем были ваши предки – казаками, военными или дворянами: происхождение украинских фамилий