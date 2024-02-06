"Вкусные" украинские фамилии: кому и почему давали такие родовые имена наши предки

Такие "вкусные" фамилии в древности давали не просто так. Их получали люди по веской причине. В частности, если человек очень сильно любил то или иное блюдо или продукт питания. Об этом в книге "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько.

Наши предки готовили довольно ограниченный список блюд, поэтому это не мешало увидеть, когда определенный человек неравнодушно относился к какой-то конкретной пище. Например, она могла угощать ею своих гостей или брать дополнительную порцию, да еще не одну.

Главными "вкусными" родовыми именами, по мнению языковеда, среди наших предков были:

Малай;

Сало;

Борщ;

Вареница;

Молоко;

Булка;

Масло;

Юшка.

Следует также отметить, что особые фамилии давали в древности и тем, кто вообще любил вкусно поесть, не привязываясь к конкретному блюду. Если у вас есть фамилия Лакомый, Жируха, Напха, Скороед, Ласый или Смакула, значит ваши предки точно входили в такой перечень. А вот людям с большим животом часто давали родовые имена Черевуха, Брюхань, Трыпуз, Череватый, Жовтобрюх или Пузач.

Читайте также: