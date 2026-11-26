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Вкусный как конфеты "Рафаэлло": нежный торт без выпекания за считанные минуты
Обычные вафельные лепешки превращаются в нежный десерт со сливочным кремом, кокосовой стружкой и орехами, напоминающий популярные конфеты.
Вафельный торт с кокосовым кремом — простой домашний десерт, для которого не нужна духовка. Сочетание сливочного масла, сгущенки, обжаренного арахиса и кокосовой стружки придает ему вкус, похожий на любимые конфеты «Рафаэлло».
Рецептом поделилась автор кулинарной страницы Foodblog Kristi в TikTok.
Вафельный торт «Рафаэлло»: ингредиенты
Для приготовления десерта понадобятся:
Для торта:
Вафельные лепешки — 1 упаковка
Сливочное масло 82,5% — 180 г
Сгущенка — 1 банка (370 г)
Арахис — 60 г
Кокосовая стружка — 100 г
Для посыпки:
Арахис — 20 г
Кокосовая стружка — 20 г
Как приготовить торт с кокосовым кремом?
Шаг 1. Готовим масляный крем
Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбейте миксером до пышности, затем влейте сгущенку и продолжайте взбивать до однородной консистенции.
Шаг 2. Добавляем орехи и кокос.
Арахис обжарьте, очистите от шелухи и измельчите ножом или блендером. Добавьте его в крем, всыпьте 100 г кокосовой стружки и перемешайте.
Шаг 3. Собираем торт
Каждый вафельный корж смажьте кремом. Не забудьте нанести его также по бокам торта, чтобы десерт был полностью покрыт начинкой.
Шаг 4. Украшаем
Смешайте 20 г измельченного арахиса с 20 г кокосовой стружки. Обсыпьте этой смесью бока торта.
Шаг 5. Охлаждаем
Поставьте готовый торт в холодильник на 2–3 часа. За это время вафельные коржи пропитаются кремом, а десерт приобретет более нежную консистенцию.
Другие десерты с кокосом и вафельными лепешками
Вафельные торты — не единственный способ приготовить домашний десерт без сложных кондитерских техник. Например, вафельный торт с шоколадом сочетает хрустящие лепешки, сгущенку, шоколад и арахис. Это еще один вариант знакомого десерта из вафель, но с более насыщенным шоколадным вкусом.
Кокосовая стружка хорошо сочетается не только с вафлями, но и с другими основаниями. Так, торт «Баунти» без выпечки готовят из печенья, кокосовой начинки со сгущенкой и шоколадной помадки. В нем кокос становится главным вкусовым акцентом, а шоколад придает десерту выразительность.
Еще одна интерпретация вкуса популярных конфет — тирамиса «Рафаэлло». В этом рецепте сочетаются нежный крем из маскарпоне, сливок и сгущенки, кокосовая стружка, конфеты и печенье «Савоярди». Десерт также готовится без выпечки, но требует больше времени для охлаждения и пропитки.