Вафельный торт «Рафаэлло» / © Фото из открытых источников

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Вафельный торт с кокосовым кремом — простой домашний десерт, для которого не нужна духовка. Сочетание сливочного масла, сгущенки, обжаренного арахиса и кокосовой стружки придает ему вкус, похожий на любимые конфеты «Рафаэлло».

Рецептом поделилась автор кулинарной страницы Foodblog Kristi в TikTok.

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Вафельный торт «Рафаэлло»: ингредиенты

Для приготовления десерта понадобятся:

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Для торта:

Вафельные лепешки — 1 упаковка

Сливочное масло 82,5% — 180 г

Сгущенка — 1 банка (370 г)

Арахис — 60 г

Кокосовая стружка — 100 г

Для посыпки:

Арахис — 20 г

Кокосовая стружка — 20 г

Как приготовить торт с кокосовым кремом?

Шаг 1. Готовим масляный крем

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбейте миксером до пышности, затем влейте сгущенку и продолжайте взбивать до однородной консистенции.

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Шаг 2. Добавляем орехи и кокос.

Арахис обжарьте, очистите от шелухи и измельчите ножом или блендером. Добавьте его в крем, всыпьте 100 г кокосовой стружки и перемешайте.

Шаг 3. Собираем торт

Каждый вафельный корж смажьте кремом. Не забудьте нанести его также по бокам торта, чтобы десерт был полностью покрыт начинкой.

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Шаг 4. Украшаем

Смешайте 20 г измельченного арахиса с 20 г кокосовой стружки. Обсыпьте этой смесью бока торта.

Шаг 5. Охлаждаем

Поставьте готовый торт в холодильник на 2–3 часа. За это время вафельные коржи пропитаются кремом, а десерт приобретет более нежную консистенцию.

Другие десерты с кокосом и вафельными лепешками

Вафельные торты — не единственный способ приготовить домашний десерт без сложных кондитерских техник. Например, вафельный торт с шоколадом сочетает хрустящие лепешки, сгущенку, шоколад и арахис. Это еще один вариант знакомого десерта из вафель, но с более насыщенным шоколадным вкусом.

Кокосовая стружка хорошо сочетается не только с вафлями, но и с другими основаниями. Так, торт «Баунти» без выпечки готовят из печенья, кокосовой начинки со сгущенкой и шоколадной помадки. В нем кокос становится главным вкусовым акцентом, а шоколад придает десерту выразительность.

Еще одна интерпретация вкуса популярных конфет — тирамиса «Рафаэлло». В этом рецепте сочетаются нежный крем из маскарпоне, сливок и сгущенки, кокосовая стружка, конфеты и печенье «Савоярди». Десерт также готовится без выпечки, но требует больше времени для охлаждения и пропитки.

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