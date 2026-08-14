Владельцам собак следует быть внимательными в августе: какой симптом нельзя игнорировать

Этот признак на коже собаки должен насторожить владельца / © pexels.com

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Жара и повышенная влажность могут негативно влиять на кожу собак и провоцировать обострение различных заболеваний. Одним из признаков, который владельцам не стоит игнорировать, являются так называемые «горячие пятна» — покрасневшие и воспаленные участки кожи.

Об этом пишет Express, со ссылкой на главного ветеринарного хирурга Pet Drugs Online Сару Пейдж-Джонс.

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На какой признак стоит обратить внимание

По словам специалиста, летом у собак чаще может возникать острый влажный дерматит, известный также как «горячие пятна». Наиболее подвержены ему собаки с густой шерстью.

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Высокая температура и влажность создают благоприятные условия для раздражения кожи, особенно если животное постоянно чешется или вылизывает определённый участок. В результате кожа краснеет и воспаляется, а иногда на поражённом участке появляются выделения.

При появлении таких симптомов ветеринар советует показать собаку специалисту. Во время лечения шерсть вокруг воспаленного участка могут выстричь, кожу — очистить и обработать местными препаратами. Чтобы собака не вылизывала пораженное место, ей также могут порекомендовать защитный воротник.

Какие кожные проблемы могут возникать летом

Еще одна опасность теплого времени года — блохи, которые при благоприятных погодных условиях размножаются быстрее. У животных с повышенной чувствительностью к их укусам может развиться блошиный аллергический дерматит, вызывающий сильный зуд и дискомфорт.

Для защиты животного Пейдж-Джонс рекомендует регулярно применять средства от блох, назначенные ветеринаром. При этом важно поддерживать чистоту в доме: стирать лежанку собаки, регулярно пылесосить и, при необходимости, обрабатывать помещение соответствующими средствами.

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Летом также может обостряться атопический дерматит. В этот период в воздухе увеличивается количество пыльцы трав и сорняков, которая может вызывать аллергические реакции. Из-за этого собака может чаще чесаться, вылизывать пах, грызть лапы или тереть морду.

У собак с атопическим дерматитом кожа может покраснеть и воспалиться. Нарушение естественного защитного барьера кожи также повышает риск вторичных инфекций, одним из признаков которых может быть стойкий неприятный запах.

Уменьшить количество аллергенов на шерсти и коже помогает регулярный уход. После прогулок ветеринар советует промывать собаке лапы и живот, чтобы смыть пыльцу и другие загрязнения.

Напомним, ранее мы сообщали, какие породы собак обладают сильным защитным инстинктом и способны стать надежными охранниками частного дома.

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