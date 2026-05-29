Владельцев собак предупредили о смертельной опасности в саду из-за тихого "убийцу"

Собака с хозяевами / © pexels.com

Реклама

С приходом летнего зноя владельцам собак советуют быть чрезвычайно осторожными со своими любимцами во дворе. Популярный элемент современного ландшафтного дизайна — искусственный газон — может стать причиной серьезных ожогов и теплового удара у животных.

Об этом предупреждает известный кинолог и дрессировщик Джек в своем TikTok, сообщает издание Express.

По словам кинолога, искусственное покрытие представляет скрытую угрозу, о которой большинство хозяев даже не догадываются.

Реклама

Ловушка из пластика

Поскольку искусственная трава изготавливается преимущественно из синтетических материалов, под прямыми солнечными лучами она действует как сковорода.

«Искусственный газон может быть на 10–20 градусов Цельсия горячее обычной травы. Во время тестов некоторые поверхности нагревались до безумных 93°C», — отмечает эксперт.

Хотя собаки любят греться на солнышке, кинолог призывает ограничить им доступ к искусственному покрытию в пиковые часы жары, чтобы предотвратить перегрев и травмы лап.

Почему собаки беззащитны перед жарой?

Ветеринар доктор Вебстер напоминает, что собакам гораздо труднее регулировать температуру тела, чем людям. Они не умеют потеть всем телом — выделение влаги происходит только через подушечки лап. Основной способ охлаждения для них — это одышка (тяжелое дыхание), которая теряет эффективность, когда температура воздуха вокруг становится слишком высокой. Ситуацию усугубляет и густая шерсть, задерживающая тепло.

Реклама

По словам специалистов, опасность теплового удара для собак начинается уже при температуре воздуха +24°C, а отметка +28°C критическая и угрожает жизни любой породы. Особенно уязвимы бульдоги, терьеры и лабрадоры.

Тревожные симптомы теплового удара

Чрезмерная и тяжелая одышка;

обильное слюноотделение;

рвота;

дрожь в теле;

ярко-красные десны.

Что делать, если собака перегрелась?

Если вы заметили эти признаки, нужно действовать немедленно:

переместите животное в тень или в прохладное помещение;

положите прохладные, влажные полотенца на шею, подмышки и задние лапы;

дайте любимцу воду, но насаживайте ее постепенно — небольшими порциями.

Ветеринары строго запрещают обкладывать перегретую собаку льдом или обливать ледяной водой. Это может вызвать шоковое состояние животного. После оказания первой помощи обратитесь в ветеринарную клинику.

Напомним, одно изменение в рационе может добавить собаке к трем годам жизни. Ветеринарка объяснила, как рацион и отказ от ультраобработанных кормов могут влиять на продолжительность жизни питомцев.

Реклама

Новости партнеров