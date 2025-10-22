Владельцы собак в шоке: привычные действия могут ранить чувства животного

Собака / © iStock

В соцсетях набрало популярность видео, которое заставило многих владельцев собак пересмотреть свое поведение со своими любимцами. В ролике TikTok-пользователь под ником Digit & Pip рассказал о шести привычных действиях людей, которые могут обидеть или вызвать тревогу у собак.

Об этом сообщило издание Mirror.

Автор объяснил, что даже мелочи, которые кажутся невинными, способны негативно влиять на эмоциональное состояние животного. Например, отталкивание собаки, когда она пытается вас лизнуть, воспринимается не как нежелание контакта, а как отказ от привязанности. Это может заставить питомца чувствовать себя отвергнутым.

Другой распространенный пример — крик или злость на собаку. В видео отмечается, что животные не понимают эмоции гнева, поэтому такая реакция вызывает у них страх и недоверие.

Также Digit & Pip советует не использовать команду «ко мне», чтобы заставить собаку делать что-то неприятное — например, идти на купание или к ветеринару. В таком случае команда начинает ассоциироваться у животного с наказанием, и оно может перестать реагировать на нее.

Еще одна типичная ошибка — забирание еды или лакомства во время кормления только для того, чтобы проверить реакцию. Такое поведение, по словам автора, учит собаку ревновать и бояться потерять еду.

В видео также указано, что дразнение — например, дуновение в лицо или случайные тыканье — вызывает у собак стресс, поскольку они не понимают намерения человека. Не менее вредно, когда хозяин игнорирует страхи животного. Если собака боится определенных предметов или ситуаций, заставляя ее преодолевать страх силой может только усилить тревожность.

После публикации ролика многие пользователи TikTok признались, что узнали в этих примерах себя и даже попросили прощения у своих собак. В комментариях люди писали: «Брр, извиняюсь перед своей собакой». Другие удивлялись, что привычные жесты могут иметь для животных совсем другое значение.

Ученые также подтверждают, что собаки способны испытывать эмоции. Исследовательница Эрин Хехт из Гарвардского университета, которая руководит проектом «Собачий мозг», объясняет, что животные действительно переживают чувства, но их эмоциональная система отличается от человеческой.

На сайте Rover уточняется, что приписывание собакам человеческих эмоций не всегда корректно. Постдокторантка Джулия Эспиноза отмечает: хотя использование таких понятий, как «ревность» или «страх», может помочь понять поведение питомцев, важно не забывать, что собаки реагируют по-другому. По ее словам, лучше воспринимать их эмоции как спектр от очень негативных до очень позитивных состояний, а не как человеческие чувства в буквальном смысле.

