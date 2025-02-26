Влияние диктатуры на мозг: нейрохирург раскрыл причины роковых ошибок чиновников-тиранов

Британский нейрохирург Генри Марш, объяснивший, почему после травмы головы человек может потерять память, поделился своими размышлениями о том, почему диктаторы часто совершают роковые ошибки.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Марички Падалко, когда речь зашла о влиянии власти на человеческий мозг.

На вопрос о том, каким может быть мозг диктатора, Марш ответил, что никогда об этом не задумывался, но подчеркнул, что диктатуры оказывают негативное влияние на людей. По его словам, в таких условиях теряется способность к самокритике и рациональному мышлению.

"Вы многое теряете... Мои медицинские лекции... вы спросили, что я узнал, и я сказал, что я узнал о себе и своих слабостях. И когда я читаю лекции, особенно молодым врачам и студентам, я всегда заканчиваю лекцию словами: "Если я могу дать один совет, то это — просите помощи". И проблема с диктаторами или миллиардерами в том, что они окружают себя людьми, которые только говорят "да". И все они начинают совершать большие, большие ошибки. Они лично могут за это не заплатить, но другие заплатят. И так и происходит. Диктаторы, знаете, совершают ужасные ошибки, потому что они не ищут совета", - отметил автор бестселлеров.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш подтвердил научные факты о физических упражнениях и мозге. Нейрохирург рассказал о пользе физических упражнений.

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