ВВК признала пригодным, но здоровье ухудшилось: что делать военному в 2026 году

Что делать если сочли годным, но не можешь служить по состоянию здоровья / © ТСН

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Состояние здоровья человека может измениться уже после прохождения военно-врачебной комиссии. Хроническая болезнь может обостриться, может возникнуть новое заболевание, последствия травмы или потребность в операции или длительном лечении.

Поэтому ситуация, когда ВВК признала человека пригодным к военной службе, а позже его состояние ухудшилось, сама по себе не лишает права на медицинскую помощь и повторную оценку состояния здоровья.

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В Министерстве обороны объясняют, что ВВК не занимается лечением и не проводит углубленную диагностику всех возможных заболеваний. Ее задача — определить степень пригодности человека к военной службе на момент проведения медицинского осмотра.

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Что делать, если после ВВК ухудшилось здоровье

Прежде всего, необходимо зафиксировать изменения в состоянии здоровья медицински. Для военнослужащего важными могут быть выводы врачей, результаты обследований, выписки из стационара, данные об установленном диагнозе, проведенной операции, травме или обострении хронического заболевания.

Если речь идет о военнослужащем, Минобороны предусматривает возможность получить направление на ВВК через командование воинской части.

В "Армії+" отмечают: в рапорте на выдачу направления на ВВК можно указать конкретную причину — например, ухудшение здоровья, травму или обострение хронического заболевания. К рапорту целесообразно добавить медицинскую справку или другие документы, подтверждающие необходимость нового медицинского осмотра.

В 2026 году военнослужащие также могут подавать цифровые рапорты через приложение "Армія+". Для получения направления на ВВК требуется медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения такого осмотра.

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Можно ли пройти ВВК повторно, если предыдущее решение еще действует

Да, при определенных обстоятельствах.

По актуальным разъяснениям Минобороны, во время военного положения постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действует в течение одного года.

Однако ждать завершения этого срока нужно не всегда. Если в течение года состояние здоровья существенно изменилось, например, появилось новое тяжелое заболевание или человек перенес операцию, можно инициировать новый осмотр раньше.

Это соответствует и положениям нормативных документов: в случае изменений в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или по заключению врачей может проводиться повторное медицинское освидетельствование для определения степени пригодности к военной службе.

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Именно поэтому медицинские документы имеют принципиальное значение: они подтверждают, что после предыдущего решения ВВК обстоятельства изменились.

А если человек еще не служит

Для военнообязанных процедура отличается от действующей для военнослужащих.

В 2026 году запрос на электронное направление на ВВК можно подать через "Резерв +". Для этого нужно открыть раздел «Сервіси», выбрать «Направлення на ВВК», заполнить необходимые данные и отправить запрос.

Таким образом, в ряде случаев для получения электронного направления уже не нужно отдельно приходить в ТЦК и СП только за бумажным документом.

В то же время повестка и направление на ВВК — разные документы. Направление является прямым основанием для проведения медицинского осмотра с определенной целью.

Какие документы взять на повторную ВВК

Перед прохождением комиссии следует собрать все медицинские документы, которые могут подтвердить реальное состояние здоровья.

Это могут быть выписки из больницы, выводы профильных специалистов, результаты МРТ, КТ, УЗИ и других исследований, результаты лабораторных анализов, документы об операциях и лечении, информация о травмах, а также медицинские заключения о хронических заболеваниях.

Особенно важными могут быть документы, полученные уже после предыдущей ВВК, если они подтверждают появление нового заболевания или ухудшение состояния.

Во время медосмотра врачи ВВК также могут ознакомиться с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения и документами, предоставленными самим человеком.

Что изменилось в работе ВВК

Процедура военно-врачебной экспертизы в последние годы стала значительно более цифровизированной.

Электронные постановления ВВК передаются в соответствующие информационные системы, а данные могут попадать в реестр "Оберіг". В то же время, цифровизация не отменяет самого медицинского осмотра: вывод о состоянии здоровья не должен формироваться без фактического прохождения осмотра.

Для военнообязанных часть процедур можно пройти через "Резерв+", а для действующих военнослужащих предусмотрены электронные рапорты в "Армії+".

Что делать, если военному нужно лечение

Направление на лечение и направление на ВВК — не одно и то же.

По информации "Армія+", военнослужащий может подать рапорт на выдачу направления на лечение. Для этого можно обратиться в медицинскую службу своей воинской части.

Если после осмотра врачи устанавливают необходимость временного освобождения от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья, это должно подтверждаться соответствующей медицинской справкой.

Поэтому в случае ухудшения здоровья важно не ограничиваться устным сообщением о плохом самочувствии, а обратиться за медицинской помощью и получить фиксирующие состояние документы.

А если человек не согласен с решением ВВК

Наличие постановления ВЛК не лишает права его обжаловать.

Минобороны разъясняет, что решение ВВК можно обжаловать в штатной военно-врачебной комиссии — региональной или Центральной ВВК — или в судебном порядке. Эта процедура предусмотрена Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным приказом Министерства обороны №402.

При этом следует различать две ситуации. Первая — человек считает неправильным само решение уже пройденной ВВК. Вторая — после медосмотра его состояние здоровья объективно изменилось. Во втором случае актуальным может быть не только обжалование старого постановления, но и вопрос о новом медицинском осмотре в связи с изменением состояния здоровья.

Главное, что нужно знать в 2026 году

Заключение "пригодный к военной службе" не означает, что дальнейшие изменения в состоянии здоровья не учитываются.

Если после ВВК возникла новая болезнь, произошла травма, была проведена операция или существенно обострилось хроническое заболевание, в первую очередь следует обратиться к врачу и документально зафиксировать состояние.

Для действующего военнослужащего следующим шагом может стать рапорт на лечение или получение направления на ВВК через командование воинской части. Военнообязанные могут использовать электронные возможности "Резерв+".

А при наличии подтвержденных изменений в состоянии здоровья вопрос пригодности может быть рассмотрен повторно, даже если от предыдущей ВВК еще не прошел год.

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