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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

Вместо газона — цветочный ковер: какие растения посадить, чтобы покрыли почву и цвели до самой осени

По мере разрастания эти цветы покрывают землю, добавляют саду красок и помогают сократить площадь, которую приходится регулярно косить.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Чем засадить газон, чтобы не косить траву

Чем засадить газон, чтобы не косить траву. / © Credits

Вместо обычного газона можно посадить разрастающиеся вширь почвопокровные растения, образующие плотный зеленый ковер и украшающие участок цветами. Для этого подойдут флокс шиловидный, чабрец ползучий, вероника ползучая, аубреция, живучка и барвинок. Они помогают закрыть участки земли, уменьшают пространство для сорняков и не нуждаются в скашивании, как обычная трава. Чтобы сад оставался красочным на протяжении всего теплого сезона, следует соединить растения с разными сроками цветения.

Шесть почвопокровных растений, образующих цветочный ковер

  1. Флокс шиловидный — один из самых эффектных вариантов для солнечных участков. Он образует плотные низкие подушки из узких листьев, а весной покрывается белыми, розовыми, сиреневыми или фиолетовыми цветами. После завершения цветения растение остается зеленым и продолжает закрывать почву. Флокс отлично подходит для склонов, бордюров и каменистых садов.

  2. Тимьян ползучий создает низкий ароматный покров из мелких листьев. В начале лета он покрывается розовыми или лиловыми цветами, привлекающими пчел и других опылителей. Растение хорошо растет на солнечных местах с легкой водопроницаемой почвой и после укоренения переносит засушливые периоды. Тимьян уместен между камнями, вдоль дорожек и на участках, где не застаивается вода.

  3. Вероника ползучая подходит тем, кто хочет получить низкий зеленый ковер с мелкими синими или голубыми цветами. Она разрастается вширь и может использоваться для заполнения промежутков между камнями и открытыми участками сада. Основное цветение приходится на весну или начало лета в зависимости от вида. Для посадки следует выбирать почвопокровные сорта, а не высокорослые.

  4. Обриета весной превращается в яркую цветущую подушку. Ее побеги стелются по земле, а многочисленные розовые, фиолетовые или сиреневые цветы почти полностью скрывают листья. Растение лучше чувствует себя на солнечных местах с хорошо дренированной почвой. Обриета особенно хороша на склонах, у подпорных стенок и вдоль каменистых дорожек.

  5. Живучка ползучая ценится, прежде всего, за способность быстро разрастаться с помощью ползучих побегов. Она образует плотный покров из зеленых, бронзовых или пурпурных листьев, а весной и в начале лета выпускает синие или фиолетовые соцветия. В отличие от многих цветковых почвопокровных растений, живучка хорошо переносит полутень, поэтому ее можно высаживать под деревьями и у заборов.

  6. Барвинок — отличный выбор для участков, где солнца немного. Его длинные побеги стелются по земле и укореняются, постепенно образуя плотный зеленый ковер. Весной среди блестящих листьев появляются синие, голубовато-фиолетовые или белые цветы. Барвинок хорошо растет в тени и полутени, под деревьями и кустарниками, где газонная трава часто развивается плохо. После укоренения он нуждается в относительно небольшом уходе.

Как объединить цветы, чтобы участок был ярким до осени

Чтобы цветочный ковер не терял привлекательности после завершения весеннего цветения, сажайте растения с разными сроками расцвета. Флокс шиловидный, абриета, вероника и барвинок украсят участок преимущественно весной. Тимьян продолжит цветочную эстафету в начале лета, а живучка будет сохранять декоративные листья в течение сезона.

Для цветения во второй половине лета можно дополнить композицию низкорослыми многолетниками с продолжительным цветением, например, почвопокровными сортами герани.

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