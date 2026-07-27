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Вместо классического нюда — аквамариновый оттенок: оригинальные варианты маникюра (фото)
Аквамариновый лак для ногтей: суперсвежий летний маникюр, вдохновленный морской водой.
Аквамариновый маникюр стал одним из главных летних nails-трендов. Вдохновленный оттенками морской воды, он напоминает об отпуске, солнечных днях и придает образу легкость и праздничное настроение.
Почему аквамариновые ногти популярны в этом сезоне, сообщили эксперты Vogue Italia.
Как и драгоценный камень, от которого получил свое название, аквамариновый маникюр совмещает нежные синие и зеленые переливы. Такой цвет выглядит ярко и заметно, но в то же время остается элегантным благодаря пастельной основе. Nails-эксперты отмечают, что это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить ногтям свежести и летнего сияния без слишком смелых экспериментов.
Морская эстетика аквамаринового маникюра требует отказаться от матовых и плотных покрытий в пользу сияния. Глянцевый финиш напоминает солнечные лучи, отражающиеся на поверхности прозрачной воды, придавая ногтям эффект свежести и легкого мерцания.
Поэтому идеальным завершением аквамаринового маникюра станет блестящее топовое покрытие — оно подчеркнет глубину цвета, сделает оттенок более выразительным и создаст эффект «влажных» ногтей, словно после морской волны.
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Напомним, мы писали, что модницы массово выбирают небесно-голубой маникюр. Этот нежный оттенок быстро стал одним из самых популярных в нейл-дизайне, ведь сочетает свежесть, элегантность и универсальность.