Обычные картонные рулоны от туалетной бумаги могут стать полезной вещью для сада весной. Садоводов призывают не спешить их выбрасывать, ведь такие их можно использовать для выращивания рассады, создания компоста и даже защиты грядок от сорняков.

Об этом сообщило издание Mirror.

С наступлением более теплой погоды многие хозяева начинают активно наводить порядок в садах и готовить участки к летнему сезону. Именно в этот период, по словам эксперта по садоводству Иша, картонные рулоны могут принести немало пользы.

Одним из самых популярных вариантов является создание небольших горшков для рассады. Иш рассказал, что рулоны можно ставить в большой контейнер или просто в землю, высаживая внутрь семена. Со временем картон естественным путем разложится, а растения не придется лишний раз беспокоить пересадкой.

Также садовод советует использовать тубусы для компоста. По его словам, их можно наполнять органическими отходами — овощными и фруктовыми остатками, бумагой или яичной скорлупой. После этого рулоны добавляют в компостную кучу или закапывают в почву. Иш отметил, что черви хорошо перерабатывают картон, а это помогает получить качественный компост.

Еще один способ применения — борьба с сорняками. Для этого картонные тубусы нужно разрезать и положить на землю или под грядки. Они создают своеобразный защитный слой, который временно сдерживает прорастание сорняков, а затем постепенно разрушается в почве.

Кроме того, картон может помочь защитить растения от прохладной весенней погоды. Несмотря на солнечные дни, в воздухе еще сохраняется холод, поэтому рулоны могут выполнять роль дополнительного теплоизоляционного слоя для молодых ростков.

Видео Иша вызвало активное обсуждение среди садоводов в комментариях. Пользователи поделились и собственными способами использования картонных рулонов. Один из них рассказал, что наполняет рулоны кухонными отходами, а затем закапывает их в грядках. Другие написали, что выращивают в них душистый горошек, фасоль и горох, поскольку эти растения плохо переносят повреждения корней во время пересадки.

