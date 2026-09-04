Что добавить в пельмени / © www.freepik.com/free-photo

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Обычные пельмени можно сделать вкуснее и ароматнее даже без сложных соусов и большого количества приправ. Есть специя, которую многие привыкли использовать для выпечки, картофеля или мясных блюд, но ее реже вспоминают, когда речь идет о пельменях. Это мускатный орех. Его особенность в том, что у него теплый, немного сладковатый и пряный аромат. В небольшом количестве мускатный орех способен подчеркнуть мясной вкус, а не просто прибавить остроты.

Как добавить мускатный орех в пельмени

Лучше всего использовать натертый свежий мускатный орех — его аромат более выразителен, чем в специи, давно стоящей открытой.

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Если варите примерно 500-700 г пельменей, достаточно буквально щепотки. Специю можно добавить в воду во время варки или, если это домашние пельмени, положить небольшое количество непосредственно в фарш.

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Если добавляете мускат в воду, не нужно сыпать его много. Пельмени не должны пахнуть самой специей, задача мускатного ореха состоит в том, чтобы сделать общий аромат блюда более глубоким.

Почему нельзя добавлять много этой специи

Мускатный орех очень ароматная приправа, поэтому лишнее количество легко перебьет вкус мяса. Особенно это заметно в воде: во время нагревания эфирные масла специи быстро раскрываются.

Поэтому правило простое: лучше добавить меньше, чем больше. После первой попытки можно скорректировать количество по вкусу.

Кстати, мускатный орех уже можно встретить в составе готовых смесей специй для пельменей вместе с кориандром, имбирем, душистым перцем и другими пряностями. Это также подтверждает, что его аромат хорошо сочетается с мясной начинкой.

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Еще один секрет более вкусных пельменей

Если хочется получить более насыщенный вкус, важно обратить внимание не только на специи. Пельмени лучше варить в хорошо подсоленной воде или легком бульоне. Такой способ также рекомендуют кулинары, поскольку тесто контактирует с ароматной жидкостью во время варки.

А вот сливочное масло после варки — лишь один из вариантов подачи, а не обязательное условие вкусных пельменей.

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