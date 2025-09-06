- Дата публикации
Вместо того чтобы выливать в раковину, полейте этим цветы: они отблагодарят пышным цветением
Не спешите выбрасывать эти отходы на свалку, они могут стать натуральным удобрением для комнатных растений и подарить им непрерывное цветение.
Все любители комнатных растений хотят видеть своих зеленых любимцев здоровыми и цветущими. Мы часто тратим деньги на специализированные удобрения, даже не подозревая, что большинство полезных веществ всегда находятся под рукой. То, что обычно оказывается на мусорнике или в раковине, может стать прекрасной подкормкой для цветов.
Чем подкормить комнатные цветы, чтобы постоянно цвели: 6 натуральных удобрений
Вода после варки яиц. В ней содержится кальций, который укрепляет корневую систему и защищает растения от пожелтения листьев. Просто остудите воду и используйте для полива.
Банановая кожура. Это прекрасный источник калия и фосфора. Сухую кожуру можно измельчить и добавить в грунт, или настаивать в воде и использовать как жидкое удобрение.
Кофейная гуща. Прекрасно разрыхляет землю и насыщает ее азотом. Подойдет для фиалок, роз и азалий. Гущу можно просто подмешивать в почву или разводить водой и поливать.
Использованные чайные листья. Чайные отходы насыщают землю микроэлементами и слегка подкисляют ее, что особенно нравится азалиям и гортензиям.
Луковая шелуха. Она не только питает, но и защищает от патогенных микроорганизмов. Настой из шелухи помогает бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями. Для этого горсть шелухи нужно настоять в литре теплой воды сутки и поливать комнатные цветы.
Вода после варки картофеля. Она содержит крахмал, который придает растениям энергию и стимулирует рост корней. Поливать следует только охлажденной жидкостью.
Как часто можно использовать такую подкормку
Раз в 2-3 недели — для большинства комнатных цветов в период активного роста весной и летом.
Раз в месяц — осенью и зимой, когда растения отдыхают.
Удобрения следует чередовать, чтобы цветы получали разные микроэлементы.