Вместо того чтобы выливать в раковину, полейте этим цветы: они отблагодарят пышным цветением

Все любители комнатных растений хотят видеть своих зеленых любимцев здоровыми и цветущими. Мы часто тратим деньги на специализированные удобрения, даже не подозревая, что большинство полезных веществ всегда находятся под рукой. То, что обычно оказывается на мусорнике или в раковине, может стать прекрасной подкормкой для цветов.

Вода после варки яиц. В ней содержится кальций, который укрепляет корневую систему и защищает растения от пожелтения листьев. Просто остудите воду и используйте для полива.

Банановая кожура. Это прекрасный источник калия и фосфора. Сухую кожуру можно измельчить и добавить в грунт, или настаивать в воде и использовать как жидкое удобрение.

Кофейная гуща. Прекрасно разрыхляет землю и насыщает ее азотом. Подойдет для фиалок, роз и азалий. Гущу можно просто подмешивать в почву или разводить водой и поливать.

Использованные чайные листья. Чайные отходы насыщают землю микроэлементами и слегка подкисляют ее, что особенно нравится азалиям и гортензиям.

Луковая шелуха. Она не только питает, но и защищает от патогенных микроорганизмов. Настой из шелухи помогает бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями. Для этого горсть шелухи нужно настоять в литре теплой воды сутки и поливать комнатные цветы.