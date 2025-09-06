ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Вместо того чтобы выливать в раковину, полейте этим цветы: они отблагодарят пышным цветением

Не спешите выбрасывать эти отходы на свалку, они могут стать натуральным удобрением для комнатных растений и подарить им непрерывное цветение.

Вера Хмельницкая
Чем подкормить комнатные цветы, чтобы постоянно цвели

Чем подкормить комнатные цветы, чтобы постоянно цвели / © www.freepik.com/free-photo

Все любители комнатных растений хотят видеть своих зеленых любимцев здоровыми и цветущими. Мы часто тратим деньги на специализированные удобрения, даже не подозревая, что большинство полезных веществ всегда находятся под рукой. То, что обычно оказывается на мусорнике или в раковине, может стать прекрасной подкормкой для цветов.

Чем подкормить комнатные цветы, чтобы постоянно цвели: 6 натуральных удобрений

  • Вода после варки яиц. В ней содержится кальций, который укрепляет корневую систему и защищает растения от пожелтения листьев. Просто остудите воду и используйте для полива.

  • Банановая кожура. Это прекрасный источник калия и фосфора. Сухую кожуру можно измельчить и добавить в грунт, или настаивать в воде и использовать как жидкое удобрение.

  • Кофейная гуща. Прекрасно разрыхляет землю и насыщает ее азотом. Подойдет для фиалок, роз и азалий. Гущу можно просто подмешивать в почву или разводить водой и поливать.

  • Использованные чайные листья. Чайные отходы насыщают землю микроэлементами и слегка подкисляют ее, что особенно нравится азалиям и гортензиям.

  • Луковая шелуха. Она не только питает, но и защищает от патогенных микроорганизмов. Настой из шелухи помогает бороться с вредителями и грибковыми заболеваниями. Для этого горсть шелухи нужно настоять в литре теплой воды сутки и поливать комнатные цветы.

  • Вода после варки картофеля. Она содержит крахмал, который придает растениям энергию и стимулирует рост корней. Поливать следует только охлажденной жидкостью.

Как часто можно использовать такую подкормку

  • Раз в 2-3 недели — для большинства комнатных цветов в период активного роста весной и летом.

  • Раз в месяц — осенью и зимой, когда растения отдыхают.

  • Удобрения следует чередовать, чтобы цветы получали разные микроэлементы.

