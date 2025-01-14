Вместо тысячи слов: психолог рассказал, как с помощью жестов сказать "Я тебя люблю"

Некоторые люди не могут сказать три маленьких слова: "Я тебя люблю." Хотя, говорит психолог доктор Бартон Голдсмит, есть десять способов, помогающих показать свои чувства без слов:

Ничего не говорит "Я тебя люблю" больше, чем смеяться над плохими шутками вашего партнера, особенно если вы слышали их сто раз раньше. Заставить вашу половинку смеяться – отличный способ проявить свои чувства.

Найдите особую вещь, которую ваш партнер потерял или которую он (или она) хотел/а, но не мог/могла найти. Также подарить партнеру красиво оформленную фотографию вас двоих – это очень трогательный жест.

Многие мужчины говорят "Я тебя люблю", моя машину своей половинки и заполняя ее горючим. Взять партнера на игру, концерт, автомобильное шоу или фильм, который ему действительно нравится, — отличный способ показать, что вы хотите быть рядом.

Помогите партнеру залечить детские раны или потерю. Возможно, самое мощное, что вы можете сделать, это просто выслушать его или ее историю о случившемся и поддержать объятиями.

Появляйтесь на деловых мероприятиях как поддерживающий партнер. Это все о даровании. Хвалить усилия партнера перед всеми, с кем общаешься – это возможность дать вашей половинке почувствовать себя любимой.

Когда вы смотрите телевизор, прислоняйтесь к тому, кого любите. Сидеть по разные стороны комнаты может быть комфортно для тела, но это не доставляет удовольствию сердцу.

Объятия перед сном помогают сохранить долговременную любовь. Если вам обоим нужно личное пространство для сна, это нормально. Просто прислонитесь друг к другу минут 15 перед тем, как заснуть. Кстати, говорит психолог, те, кто больше обнимается перед сном, имеют более здоровую сексуальную жизнь.

Делайте больше обычного. Большие жесты время от времени – отличный способ показать свою любовь. Очень интересно проведенное время вместе поможет создать незабываемые воспоминания.

Сделать что-нибудь для партнера, что он или она ненавидит делать, говорит больше, чем простые слова. У каждого из нас есть вещи, которые мы не любим делать, и когда ваш партнер вытаскивает паука из ванны или едет среди ночи, чтобы купить молоко для утреннего кофе, это действительно говорит "Я тебя люблю".