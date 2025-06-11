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Вместо удобрений: агрономы делают это с помидорами для стимулирования плодоношения в 2025 году
Чтобы получить большой урожай помидоров, нужно знать несколько уловок. В 2025 году опытные агрономы вместо подкормки оказывают одно действие с томатами.
Прежде всего следует отметить, что для получения большого урожая помидоров, нужно высаживать рассаду только на солнечном участке, где нет тени. Регулярная поливка — еще один важный этап. Однако чрезмерная влага также может навредить растению и вызвать грибковые инфекции.
Конечно, подкормка играет не последнюю роль, потому что кустам должно быть достаточно питательных веществ, чтобы сформировать урожай.
Однако опытные агрономы знают, что одна из важнейших процедур — это обрезка листьев.
При формировании плодов листья защищают их от солнечных ожогов, а землю от пересушивания. Впрочем, если их слишком много, это может навредить. Из-за густого насаждения кустики плохо проветриваются, почва долго остается влажной, поэтому помидоры болеют фитофторозом.
Если вы заметили, что у кустов слишком много листьев, обязательно проведите обрезку. Однако здесь есть свои правила. С одного куста можно срезать не более четырех нижних листочков, которые растут ближе всего к земле.
Листочки у томатов обрезают в июле, когда существует самый высокий риск формирования фитофтороза. Процедуру проводят только в теплый и солнечный день.