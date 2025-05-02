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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
179
Время на прочтение
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Внесите 50 граммов под корень дерева — и ветви будут ломаться от крупных и сочных яблок

Садоводы, которые хотят получить большой урожай плодов из своего сада, должны обратить внимание на эту подкормку, которую нужно обязательно внести в мае.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить яблони в мае

Чем подкормить яблони в мае / © Freepik

Рассказываем, чем подкормить яблони в конце весны, чтобы получить богатый урожай больших сочных плодов.

Как увеличить урожай яблок на 40%: чем лучше подкормить деревья в мае

Агрономы рекомендуют подкармливать яблони в конце весны суперфосфатом. На каждый квадратный метр площади, соответствующий проекции кроны дерева, необходимо 50 г удобрения. Перед подкормкой необходимо разрыхлить почву и обильно полить дерево, чтобы удобрение равномерно распределилось в земле.

Также эксперты рекомендуют через две недели после цветения опрыскать дерево препаратами от монилиоза, парши и грибковых заболеваний. Ведь эти болезни могут нанести серьезный ущерб будущему урожаю.

Еще один важный фактор, который влияет на увеличение урожая яблок на 30-40%, это правильный полив.

Первый раз яблони поливают в начале весны, прежде чем распустятся почки. Второй полив производится на третью неделю после того, как яблони отцветут. В третий раз яблони поливают за 20 дней до сбора урожая. А четвертый проводят в октябре, он необходим для того, чтобы яблони насытились влажной перед зимой. Таким образом, деревья будут защищены от морозов и растрескивания коры.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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