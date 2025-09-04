Чем подкормить грядки, чтобы озимые чеснок и лук выросли крупными

Многие огородники замечают: чеснок и лук не всегда формируют большие головки. Причина часто кроется в недостатке питательных веществ в почве. Осенняя подготовка грядки — ключ к богатому урожаю. Если еще до посадки внести правильные удобрения, весной культуры получат достаточное питание и отблагодарят гигантским урожаем.

Перегной или компост. Эти органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее рыхлой и питательной. Но важно — вносить не свежий навоз, а именно перепревший перегной, иначе можно сжечь корни посевного материала.

Древесная зола. Настоящий природный минерал, содержащий калий, кальций и фосфор. Она помогает луковым культурам формировать крепкие головки и делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Суперфосфат. Источник фосфора, способствующий развитию корневой системы. Благодаря ему лук и чеснок формируют большие плотные головки. Вносить нужно в умеренном количестве — излишек может снизить урожайность.