Внесите осенью на участок вот это — озимые чеснок и лук дадут урожай гигантских головок

Озимый чеснок и лук укореняются осенью, а уже весной начинают активно расти. Благодаря заложенным в почву питательным веществам они не тратят силы на поиск пищи, а сразу формируют мощную корневую систему и большие головки.

Вера Хмельницкая
Чем подкормить грядки, чтобы озимые чеснок и лук выросли большими

Чем подкормить грядки, чтобы озимые чеснок и лук выросли крупными

Многие огородники замечают: чеснок и лук не всегда формируют большие головки. Причина часто кроется в недостатке питательных веществ в почве. Осенняя подготовка грядки — ключ к богатому урожаю. Если еще до посадки внести правильные удобрения, весной культуры получат достаточное питание и отблагодарят гигантским урожаем.

Что внести осенью на участок для озимых чеснока и лука

  • Перегной или компост. Эти органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее рыхлой и питательной. Но важно — вносить не свежий навоз, а именно перепревший перегной, иначе можно сжечь корни посевного материала.

  • Древесная зола. Настоящий природный минерал, содержащий калий, кальций и фосфор. Она помогает луковым культурам формировать крепкие головки и делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

  • Суперфосфат. Источник фосфора, способствующий развитию корневой системы. Благодаря ему лук и чеснок формируют большие плотные головки. Вносить нужно в умеренном количестве — излишек может снизить урожайность.

  • Сульфат калия. Помогает растениям накапливать сахара, благодаря чему головки становятся сладковатыми, сочными и лучше сохраняются.

Как правильно подготовить грядку для озимых чеснока и лука

  • Перед посадкой перекопайте землю на глубину 20-25 см, удаляя сорняки.

  • Рассыпьте по поверхности перегной или компост — 5 кг на 1 м².

  • Добавьте стакан золы и немного суперфосфата или калийного удобрения.

  • Перемешайте все с почвой, чтобы питательные вещества равномерно распределились.

