Чем подкормить капусту: народные средства для больших початков / © Unsplash

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Кочаны весом до 8 кг вырастут, если подкармливать капусту двумя ключевыми компонентами – пищевой содой и борной кислотой. Каждый из них играет особую роль в процессе роста овоща, защищая его от вредного воздействия внешних факторов.

Прежде всего, чтобы получить большие кочаны капусты, нужно обеспечить растение всеми необходимыми микроэлементами для роста. Именно в этом вам поможет борная кислота. Это вещество необходимо, чтобы помочь в формировании клеточных стенок и синтезе нуклеиновых кислот.

Чтобы приготовить удобрение с борной кислотой для капусты, возьмите 5 г борной кислоты и растворите в 1 л горячей воды. Раствор затем доводят до объема 10 л, добавляя холодную воду. Борная кислота нужна капусте, чтобы развивать корневую систему, улучшить усвоение питательных веществ, получаемых из почвы, а также стимулировать ее общий рост. Как результат, капуста становится более устойчивой к вредителям и заболеваниям.

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Еще одним важным элементом для формирования крупных кочанов капусты является пищевая сода. Она нужна, чтобы предотвратить растрескивание плодов, что значительно увеличивает сроки их хранения. Карбонат натрия известен тем, что нейтрализует кислотность и стабилизирует pH почвы, что влияет на прочность кочанов положительно.

Чтобы приготовить удобрение, берите 20 г пищевой соды и растворите в 10 л воды. Смесью, которую вы получили, нужно поливать капусту при формировании кочанов. Такая подкормка дополнительно повышает устойчивость растения к механическим повреждениям и погодным условиям. Капуста не только увеличивается в массе, но также остается целостной, дольше сохраняется.

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