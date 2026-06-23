Аллигатор / © Pixabay

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В желудке огромного аллигатора из штата Миссисипи, длина которого достигала более четырех метров, обнаружили настоящий древний индейский артефакт, возраст которого — 8 000 лет. Он датируется каменным веком.

Об этом пишет издание T4.

Эта случайная находка внутри гигантской рептилии заставила учёных затаить дыхание и стала уникальным примером того, как дикая природа может веками сохранять следы человеческой цивилизации.

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Как обнаружили индейский артефакт

На юге США, в штате Миссисипи, охотник Джон Гамильтон во время охоты поймал гигантского аллигатора весом 340 килограмм длиной более 4 метров. Во время обработки добычи в местном цехе упаковки мяса работники обнаружили индейский артефакт.

Когда мастера разрезали желудок рептилии, чтобы изучить его рацион. Это привычная практика для оценки экологического состояния популяции рептилий. Они обнаружили там кучу мелких предметов: рыбьи кости, перья, камешки и два странных объекта, явно имевших искусственное происхождение. Один из предметов напоминал наконечник стрелы, а другой — удивительную тяжелую деталь с двумя отверстиями.

Охотник решил передать фотографии объектов специалистам из Департамента геологии Миссисипи. Государственные археологи провели экспертизу и подтвердили, что найденные предметы являются настоящими орудиями труда коренных американцев, живших на этих землях тысячи лет назад.

Удлиненный предмет оказался наконечником древнейшего оружия. Его возраст оценили примерно в 5 000 — 6 000 лет. Однако второй предмет, изготовленный из темно-коричневого гематита, оказался еще более древним — это так называемое «крылатое грузило» для копьеметалки. Оно использовалось древними охотниками для балансировки оружия во время броска. Его возраст достигает 8000 лет, что относит артефакт к раннему архаическому периоду истории Северной Америки.

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Как артефакт попал в желудок аллигатора?

Археологи объясняют, что аллигаторы, как и многие другие пресмыкающиеся и птицы, намеренно глотают небольшие камни, поскольку эти рептилии не умеют жевать и проглатывают добычу большими кусками или целиком, то эти твердые камни в желудке работают как естественные жернова. Они помогают перетирать тяжелую пищу — панцири черепах, кости и грубое мясо.

Гигантский аллигатор просто подобрал древние артефакты со дна водоема, перепутав их с обычными гастролитами.

Напомним, в Запорожье в Днепре впервые за 70 лет зафиксировали уникальное явление.

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