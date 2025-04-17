Во Франции варят яйца только так: кулинарный трюк, чтобы скорлупа легко снималась одним движением

Что нужно делать, чтобы скорлупа легко снималась с яиц / © Pixabay

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Чистить вареные яйца — задача, которая знакома практически каждому. Однако знаменитый повар Кристофер Кимбалл, основатель “America’s Test Kitchen”, утверждает, что большинство из нас все это делали неправильно. В своем TikTok-аккаунте он поделился, что ключ к успеху заключается не во времени варки, а в правильном охлаждении.

“Все совершают ошибку при очищении яиц”, — говорит Кимбалл. “Во время моего пребывания в Париже я понял, что дело не в том, как варить яйцо, а в том, как его охлаждать”.

Именно тогда, по его словам, он открыл технику, которая кардинально изменила его подход к вареным яйцам. Суть метода состоит в том, чтобы варить яйцо ровно 8 минут и 40 секунд, а затем сразу опустить его в ледяную ванну на три минуты. Резкий перепад температур позволяет желтку оставаться мягким и влажным, а белку без труда отделяться от скорлупы.

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“Этот секрет прост: ледяная ванна на три минуты. Она заставляет яйцо изнутри чуть-чуть сжаться и отделиться от скорлупы, что позволяет ей легко сняться”, — пояснил шеф.

Процесс приготовления выглядит так:

Вскипятите воду. Осторожно положите яйца в кипящую воду. Закройте 8 минут 40 секунд. После варки сразу положите яйца в большую миску со льдом. Оставьте их на три минуты. Достаньте и наслаждайтесь тем, как скорлупа взмывает в секунду.

Эту методику уже проверили тысячи пользователей TikTok и были поражены результатами.