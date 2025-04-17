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Во Франции варят яйца только так: кулинарный трюк, чтобы скорлупа легко снималась одним движением
Известный американский повар Кристофер Кимбалл раскрыл секрет, который может изменить процесс очищения яиц. Он утверждает, что главное здесь не в способе варки, а именно в охлаждении — этот метод обеспечивает легкое и бесстрессовое снятие скорлупы.
Чистить вареные яйца — задача, которая знакома практически каждому. Однако знаменитый повар Кристофер Кимбалл, основатель “America’s Test Kitchen”, утверждает, что большинство из нас все это делали неправильно. В своем TikTok-аккаунте он поделился, что ключ к успеху заключается не во времени варки, а в правильном охлаждении.
“Все совершают ошибку при очищении яиц”, — говорит Кимбалл. “Во время моего пребывания в Париже я понял, что дело не в том, как варить яйцо, а в том, как его охлаждать”.
Именно тогда, по его словам, он открыл технику, которая кардинально изменила его подход к вареным яйцам. Суть метода состоит в том, чтобы варить яйцо ровно 8 минут и 40 секунд, а затем сразу опустить его в ледяную ванну на три минуты. Резкий перепад температур позволяет желтку оставаться мягким и влажным, а белку без труда отделяться от скорлупы.
“Этот секрет прост: ледяная ванна на три минуты. Она заставляет яйцо изнутри чуть-чуть сжаться и отделиться от скорлупы, что позволяет ей легко сняться”, — пояснил шеф.
Процесс приготовления выглядит так:
Вскипятите воду.
Осторожно положите яйца в кипящую воду.
Закройте 8 минут 40 секунд.
После варки сразу положите яйца в большую миску со льдом.
Оставьте их на три минуты.
Достаньте и наслаждайтесь тем, как скорлупа взмывает в секунду.
Эту методику уже проверили тысячи пользователей TikTok и были поражены результатами.