Во время запекания лосося выделяется белый сок: что это и опасно ли для здоровья

Если вы любите запекать или жарить лосось, то наверняка не раз сталкивались с появлением белого "сока" во время его приготовления. Что же это за выделение и безопасны ли они для нашего здоровья?

Что происходит с красной рыбой во время термической обработки

Белые выделения, которые часто пугают начинающих поваров, это альбумин. Он характерен не только для лосося, но и других видов красной рыбы. Альбумин начинает проявляться во время жарки, варки, копчения, запекания или приготовления на пару. Хотя снаружи рыба становится совсем непривлекательной, но это вещество совсем не вредит нашему здоровью.

Альбумин – это белок плазмы, который сворачивается при нагревании. Его бояться не стоит, ведь он выполняет немало важных и полезных для организма функций. К примеру, альбумин участвует в процессе обмена веществ, способствует транспортировке аминокислот.

Как готовить красную рыбу, чтобы она выглядела привлекательно.

Большинство украинцев готовят красную рыбу, то же лосось, чтобы порадовать гостей. И в таком случае альбумин может достаточно сильно испортить планы, ведь рыба может выглядеть неаппетитно. Однако, говорят профессионалы, этого можно избежать.

Приготовьте солевой раствор: смешайте с 0,5-1 л воды 1-2 ст. ложки соли, хорошо размешайте;

опустите куски лосося в раствор на 20 минут.

После того, как извлечете рыбу из раствора, обязательно обсушите бумажными полотенцами и только тогда готовьте. Так мясо дополнительно станет еще более сочным.

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