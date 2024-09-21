Водителям раскрыли секрет, как всего лишь одна монета может спасти от штрафа и уберечь жизнь

Чтобы не получить штраф, украинским водителям нужно не только соблюдать правила ПДД, но и поддерживать транспортные средства в надлежащем состоянии. В этом поможет обычная копейка.

В частности, очень часто бывает, что водители пренебрегают проверкой шин. Это может закончиться не только высоким штрафом, но и даже ДТП.

Однако, говорят эксперты, вы можете очень быстро проверить, износилась ли резина с помощью всего лишь одной монеты номиналом в 50 копеек.

Что нужно делать? Вставьте монету между канавками протектора шин в перевернутом положении. Если вы не видите надпись с годом выпуска, значит, с покрышками все пока хорошо. Потому что глубина его протектора 1,6 мм или больше. Если вы увидели эту надпись, пора менять шины.

Напомним, что за езду на "лысых" шинах украинским водителям грозит до 340 гривен штрафа. А в случае повторного нарушения можно даже остаться без водительских прав.

Однако более серьезной проблемой является то, что изношенные шины значительно ухудшают управляемость автомобиля. В результате его тормозной путь увеличивается, что в несколько раз повышает риск попадания в аварию.

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