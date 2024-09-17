Водителям рассказали, как оградить автомобиль от пауков: осенью это очень актуально

Пауки – не самые приятные соседи. И если в доме или садике от них можно легко убежать, то совсем по-другому чувствуется встреча с ними в ограниченном пространстве автомобиля. Осенью пауки могут часто забираться в машину и делать там паутину в поисках тепла.

Хотя пауки и выполняют довольно важную функцию, а именно едят мух и некоторых жуков, однако в автомобиле им точно не место. Это можно объяснить даже тем, что вид неприятного членистоногого может вызвать отрицательные эмоции и привести к несчастному случаю.

Что вы можете сделать, чтобы защитить вашу машину от пауков. Прежде всего стоит запомнить, где именно пауки могут жить в вашем автомобиле. Чаще они селятся за вентиляционными отверстиями и зеркалами. Однако их также можно найти под капотом, подальше от двигателя. В этом месте еще часто собираются листья.

Осенью не забывайте всегда держать все двери и окна закрытыми. Также проверьте, чтобы не было щелей, куда могут проникнуть пауки.

Проводите регулярную уборку салона автомобиля. Для этого тщательно пропылетесь все поверхности, в том числе в багажнике и под сиденьями. Не забудьте все места, где может собираться грязь или проживать пауки.

Распылите моющее средство и протрите все поверхности от грязи.

Что боятся пауки? Им не нравятся резкие запахи. Но инсектициды в замкнутом пространстве автомобиля использовать не рекомендуется. Лучше изготовить средство самостоятельно. Для этого смешайте три части столового уксуса с одной частью ванили экстракта. Распылите в салоне, пока вы там не находитесь. Можете пропитать этим раствором ватные диски и положить, например, в бардачок и багажник. Не забывайте каждые несколько дней их обновлять.

Также паукам совсем не нравится запах цитрусовых, а также мятное, эвкалиптовое и чайное эфирные масла. Попытайтесь протереть ими или кожурой лимона двери и окна.

Если вы поддерживаете чистоту в машине, пауки не захотят в ней селиться.

Читайте также: