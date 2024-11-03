Водителям рассказали, когда переходить на зимнюю резину, и грозит ли штраф тем, кто это не сделает

Пока что в Украине нет штрафов, если водители продолжают ездить на летней резине зимой. Однако украинцев все еще могут оштрафовать на 20-40 необлагаемых минимумов (а за повторное нарушение лишить прав до полугода) за шины, не отвечающие техническим требованиям.

Как только в Украину приходят осенние холода, водители начинают задумываться над необходимостью заменить летнюю резину на зимнюю. Эта процедура достаточно важна, ведь обеспечивает безопасное передвижение в условиях холода и гололеда. Зимние шины имеют лучшее сцепление с дорогой, что значительно снижает риск ДТП и даже продлевает ресурс не только покрышек, но и автомобиля.

Почему лучше заменить летнюю резину на зимнюю

Главными отличиями между летними и зимними шинами являются материалы и конструктивные характеристики. Летняя резина лучше переносит высокие температуры, ведь имеет жесткий состав, который не дает покрышкам плавиться, обеспечивая более стабильное сцепление с поверхностью дороги в жару.

Однако когда температура воздуха падает, летняя резина становится слишком жесткой, а это негативно влияет на управляемость, увеличивает тормозной путь. Это может создать на дороге опасную ситуацию, особенно когда она скользкая.

Зимние шины же имеют более мягкий состав, поэтому они остаются эластичными даже тогда, когда температуры падают до минусовых. А еще на зимнюю резину наносят специальный рисунок протектора, который справляется со снегом, дождем и льдом эффективнее, поэтому сцепление с дорогой и проходимость становятся лучше.

В таких условиях летняя резина изнашивается значительно быстрее, может деформироваться, что может привести к ДТП и увеличивает стоимость ремонта.

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю в Украине.

В Украине нет законодательно определенных дат для замены летних шин на зимние. Поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. Специалисты утверждают, что оптимальными условиями для замены считается период, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 10 градусов. Такие показатели обычно наблюдаются в нашей стране в конце октября — начале ноября. Но это может варьироваться в зависимости от региона.

Опытные водители меняют шины уже в начале октября, особенно когда они пользуются автомобилем утром и вечером, когда температура уже довольно низкая.

При переходе на новые шины также не забудьте оценить состояние покрышек, решив, нуждаются ли они в полной замене. Стандартным сроком эксплуатации резины считается 4-5 лет. По истечении этого периода они теряют свою эластичность, а потому не обеспечивают действительного сцепления. Следите за тем, чтобы глубина протектора не была меньше таких показателей:

для легкового авто — 1,6 мм;

для более тяжелых транспортных средств — 1 мм;

для мотоциклов – 0,8 мм.

За нарушение технического состояния шин в Украине могут быть оштрафованы. К примеру, за несоблюдение требований глубины протектора водитель может заплатить от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же это будет выявлено повторно, тогда ему грозит лишение прав на срок до 6 месяцев или арест на 10 суток.

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