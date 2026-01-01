- Дата публикации
Волчий супермесяц начнет 2026 год "взрывом": когда и как увидеть яркое астрономическое явление
Уже в ближайшие дни на небе появится первый полный месяц года, известный как «волчье полнолуние». В этот раз он будет иметь статус Супермесяца, ведь спутник Земли подойдет к нам на максимально близкое расстояние, став заметно больше и ярче обычного.
Астрономический календарь 2026 открывает чрезвычайное событие, которое энтузиасты наблюдений за ночным небом даже называют «космическим взрывом». Первое полнолуние , которое традиционно называют «волчьей», совпадает с моментом перигея — точкой, когда Луна находится ближе всего к Земле.
Об этом сообщает Yahoo News.
Почему он это «супермесяц»
Супермесяц — это явление, когда полнолуние достигает своего перигея на эллиптической орбите. По данным NASA, в настоящее время спутник может казаться до 14% больше и сиять на 30% ярче , чем обычный полный месяц.
Это происходит потому, что орбита Луны не является идеальным кругом и расстояние до Земли постоянно меняется.
Когда можно увидеть
Пик полнолуния приходится на субботу, 3 января, в 5:03 утра по восточному времени (что соответствует обеденному времени в Украине, когда месяца не видно).
Однако наблюдателям не стоит расстраиваться. Лучшие виды откроются во время восхода луны на восточном горизонте:
вечером пятницы, 2 января .
вечером воскресенья, 4 января .
Именно когда луна висит низко над горизонтом, возникает «лунная иллюзия» — обман зрения, благодаря которому он кажется гигантским на фоне деревьев и построек. Специальное оборудование не нужно – явление прекрасно видно невооруженным глазом.
Бонус: яркий Юпитер
В начале января Луна будет находиться в созвездии Близнецов. Рядом с ним можно будет увидеть Юпитер, который сейчас достигает своей высочайшей яркости в году.
Легенда о «волках»
Название «волчья луна» происходит из традиций коренных американцев и народов Европы. Она связана с тем, что в разгар зимы волки часто выли за пределами поселений.
Хотя фольклор связывал этот вой с голодом, современные ученые утверждают, что животные маркируют территорию и общаются со стаей.
Это только первый из трех Супермесяцев 2026 года. Финальный аккорд года будет еще более грандиозным: в декабре ожидается Супермесяц, который подойдет к Земле в ближайшее время с 2019 года.
