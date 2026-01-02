- Дата публикации
Волчья Луна и звездопад Квадрантиды: когда и как увидеть зрелищные явления
В первые дни января на небе ожидается первый в году супермесяц и метеорный поток.
Уже этой ночью украинцы смогут увидеть первую полную Луну 2026 года (Волчья Луна) и звездопад Квадрантиды.
Об этом сообщает Independent.
Суперлуны наблюдаются, когда полная Луна находится ближе всего к Земле по своей орбите. По данным NASA, из-за этого он кажется до 14% больше и на 30% ярче, чем самая слабая Луна года.
Суперлуны, как и все полные Луны, видны за ясного неба всюду, где царит ночь.
Пик первого из самых мощных метеорных потоков этого года — Квадрантиды. Ее можно увидеть преимущественно из Северного полушария. И те и другие можно увидеть без специального оборудования.
Метеорные потоки случаются, когда быстрые космические тела сталкиваются с атмосферой Земли, сгорая и оставляя после себя огненные хвосты — конец падающей звезды. Несколько метеоров видно в любую ночь, но предполагаемые потоки появляются ежегодно, когда наша планета проходит сквозь плотные потоки космического мусора.
Следующий крупный метеорный поток Лириды состоится в начале апреля. А второй супермесяц 2026 уже следует ожидать в конце года.
Напомним, полная волка состоится 3 января 2026 года. Ее называют так не из-за астрологии, а из-за давних наблюдений за природой и бытом людей в зимний период.