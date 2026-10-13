Волосы будут чистыми даже без шампуня: необычный тренд набирает популярность

Как помыть волосы без шампуня / © Credits

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Отказ от шампуня становится новым трендом в уходе за волосами. Метод, известный как «no-poo», предполагает очищение кожи головы без привычных моющих средств — только с помощью воды и тщательного массажа.

О все более популярном способе ухода за волосами пишет Top.pl.

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Сторонники метода «no-poo» не отказываются от гигиены, а заменяют шампунь механической очисткой. Во время массажа загрязнения и кожное сало распределяются по волосам, после чего их смывают водой.

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Чтобы правильно вымыть волосы без шампуня, сначала нужно хорошо смочить кожу головы тёплой водой. Затем рекомендуется массировать её кончиками пальцев круговыми движениями в течение 3–5 минут. После этого волосы необходимо тщательно промыть тёплой водой.

Если кончики остаются сухими, на них можно нанести небольшое количество кондиционера, а затем смыть его. При этом простого смачивания и быстрого ополаскивания волос недостаточно — ключевым этапом такого способа очистки является именно длительный массаж.

Впрочем, метод «no-poo» подходит не всем. Отказываться от шампуня не рекомендуется людям с тонкими волосами, очень жирной кожей головы, а также тем, кто регулярно занимается спортом. Зато такой способ ухода может подойти обладателям сухих, сильно обесцвеченных, вьющихся или высокопористых волос.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли сделать так, чтобы волосы меньше жирнели, и что будет, если редко мыть голову.

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