Волосы будут чистыми несколько дней, если сделать это: почему не стоит мыть голову каждый день

Никто из специалистов не советует мыть голову каждый день. Но что делать, когда волосы очень быстро жирнеют? Решение этой проблемы есть и достаточно простое. Рассказываем, что нужно делать, чтобы локоны дольше оставались чистыми.

Что делать, чтобы не мыть голову каждый день

Для многих девушек, особенно зимой, проблема ежедневного мытья головы остается актуальной. Ибо под шапкой локоны довольно быстро пачкаются и прическа теряет свою привлекательность.

Что же делать, чтобы не мыть голову каждый день? Сейчас существует много способов решить этот вопрос. Лучший из них – сухой шампунь, который легко наносится на волосы и убирает жир. Еще можно попытаться сменить шампунь, поскольку неправильно подобранный уход может быть прямой причиной жирности ваших локонов.

Как часто надо мыть голову, чтобы не жирнели волосы

Все зависит от типа ваших локонов.

Густые волосы. Такие локоны нужно мыть не больше 3-4 раз в неделю. Этого будет достаточно, они не будут жирнеть и выглядеть грязными. Поскольку густые волосы не дают каждому жиру возможности пачкать всю длину. К тому же, будет очень хорошо, если вы будете иметь в арсенале сухой шампунь, хорошо убирающий остатки кожного сала. Его достаточно просто распылить на корни волос и хорошо расчесаться.

Такие локоны нужно мыть не больше 3-4 раз в неделю. Этого будет достаточно, они не будут жирнеть и выглядеть грязными. Поскольку густые волосы не дают каждому жиру возможности пачкать всю длину. К тому же, будет очень хорошо, если вы будете иметь в арсенале сухой шампунь, хорошо убирающий остатки кожного сала. Его достаточно просто распылить на корни волос и хорошо расчесаться. Тонкие волосы. Если вы обладательница тонких локонов, не стоит мыть голову каждый день. Это нужно для того, чтобы кожа головы не выделяла дополнительный жир. Поскольку шампуни во время ежедневной мойки сушат ее. Следует сначала установить график мытья волос через день, а затем стараться мыть голову не более трех-четырех раз в неделю. Если мыть голову по такому графику, тогда шампунь не будет сушить кожу и она не будет выделять компенсаторное сало, которое пачкает ваши локоны.

Как правильно мыть жирные волосы

Для того, чтобы ваши волосы не жирнели, нужно непосредственное внимание уделять коже головы. Поскольку именно из-за нее жирнеют корни волос. Во время мытья наносите шампунь сначала на корни, тщательно массируя кожу в течение двух минут. Только затем переходите к мытью локонов по всей длине. Не стоит намыливать голову дважды, потому что кожа головы начнет интенсивно производить сало, чтобы компенсировать природные масла, которые смываются во время частого мытья волос.

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