Волосы будут густыми и без седины: как приготовить ополаскиватели из простых ингредиентов

Эти простые домашние средства вернут блеск, силу и молодость вашим волосам.

Домашние средства против выпадения волос и седины

Домашние средства против выпадения волос и седины / © www.freepik.com/free-photo

Современные средства по уходу за волосами часто содержат химию, которая со временем ослабляет корни и лишает локоны природного блеска. Но существуют натуральные ополаскиватели, которые не только делают шевелюру более густой, но и помогают предотвратить появление седины. Их легко приготовить дома из доступных ингредиентов, имеющихся почти на каждой кухне.

Как приготовить ополаскиватели для волос против выпадения и седины из простых ингредиентов

  • Ополаскиватель из черного чая для укрепления и насыщенного цвета. Черный чай насыщен дубильными веществами и антиоксидантами, которые питают волосяные фолликулы и придают волосам насыщенный оттенок. Заварите 2 столовых ложки черного чая в 500 мл кипятка, дайте настояться 30 минут, затем процедите. После мытья нанесите средство на волосы, но не смывайте водой. При регулярном использовании волосы станут мягкими, блестящими и постепенно темнеют, поэтому седины не будет видно вообще.

  • Шелуха грецкого ореха для восстановления пигмента. Ореховая скорлупа содержит йод и природные красители, стимулирующие пигментацию волос. Измельчите горсть шелухи грецких орехов, залейте литром кипятка, кипятите 10 минут. Остудите и используйте в качестве ополаскивателя дважды в неделю. В результате постепенно уменьшается количество седых волос, а естественный цвет становится значительно ярче и насыщеннее.

  • Отвар ромашки и крапивы для густоты и блеска. Как известно, крапива укрепляет корни, а ромашка стимулирует рост волос и успокаивает кожу головы. Возьмите по 1 ст. ложке сухой ромашки и крапивы, залейте 700 мл кипятка, настаивайте 40 минут. Процедите настой и используйте после каждого мытья. Через несколько недель вы заметите, что волосы густеют и становятся объемными.

  • Ополаскиватель с лимоном и яблочным уксусом против ломкости. Лимон очищает кожу головы, а яблочный уксус восстанавливает естественный pH волос. Как приготовить средство? В литре воды растворите 1 ст. ложку уксуса и сок половины лимона, применяйте после мытья, не смывая. Волосы после такого ополаскивания становятся блестящими, гладкими и не секутся.

