Волосы будут сияющими и послушными, как в рекламе: горчичная маска для интенсивного роста локонов

Горчица полезна не только на кухне в виде приправы к вкусным блюдам, опытные хозяйки применяют ее в сухом виде для большого круга нужд. Горчица лечит простуду, уничтожает в огороде сорняки, чистит поры лица и даже выводит пятна из одежды. Но одним из самых полезных ее свойств является ускорение роста волос. Еще наши бабушки пользовались горчичными масками, недаром у них были такие длинные и густые косы. Рассказываем, как из сухой горчицы сделать питательно-лечебную маску для своих волос.

Чем полезна сухая горчица для волос

Если регулярно пользоваться домашней маской из горчицы, то уже через 3-5 процедур вы увидите невероятный результат. Ваши волосы станут крепкими, эластичными, послушными, словно после дорогих процедур в салоне. Но для этого не нужно тратить множество средств на дорогостоящее лечение или питание, достаточно иметь на кухне пакетик сухой горчицы, которая стоит копейки.

Как работает маска? Горчица после нанесения на кожу головы стимулирует прилив крови в волосяные фолликулы. Благодаря чему корни волос получают полноценное количество кислорода и питательных веществ. В результате чего волосы начинают расти значительно быстрее и густеют в разы. Такая маска станет спасением для тех, у кого в межсезонье начинается выпадение волос. Она спасет шевелюру от ломкости и ослабления.

Как приготовить лечебную горчичную маску для волос в домашних условиях.

Рецепт №1. Возьмите две столовых ложки горчичного порошка и разведите в горячей воде, чтобы получилась густая кашица. Добавьте 1 яичный желток, по одной чайной ложке касторового масла и сахара. Все тщательно перемешайте до образования однородной массы. Наносим маску сперва на кожу головы массирующими движениями, далее равномерно распределяем по всей длине волос. Затем на волосы наденьте шапочку или пищевую пленку и укутайте голову полотенцем, чтобы маска отработала. Через 10-15 минут маску нужно тщательно смыть водой. Уже после нескольких использований такой маски ваши локоны будут упругими и сияющими, как в рекламе. И волосы начнут быстро восстанавливаться и расти.

Возьмите две столовых ложки горчичного порошка и разведите в горячей воде, чтобы получилась густая кашица. Добавьте 1 яичный желток, по одной чайной ложке касторового масла и сахара. Все тщательно перемешайте до образования однородной массы. Наносим маску сперва на кожу головы массирующими движениями, далее равномерно распределяем по всей длине волос. Затем на волосы наденьте шапочку или пищевую пленку и укутайте голову полотенцем, чтобы маска отработала. Через 10-15 минут маску нужно тщательно смыть водой. Уже после нескольких использований такой маски ваши локоны будут упругими и сияющими, как в рекламе. И волосы начнут быстро восстанавливаться и расти. Рецепт №2. Следует смешать порошок и оливковое масло до образования однородной массы. Затем массирующими движениями нанесите эту маску по всей длине волос, вплоть до самых кончиков. После этого заверните волосы пищевой пленкой и оберните голову полотенцем. Такую маску следует держать 2-3 часа, а затем следует хорошо вымыть голову шампунем. После этой процедуры ваши волосы будут послушными, шелковистыми и сияющими.

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