Волосы стали «соломенными» после лета: 5 шагов, которые вернут ему блеск и мягкость

Волосы. / © pexels.com

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Сухие, шероховатые, ломкие волосы без блеска и эластичности часто называют «соломенными». Часто женщины сталкиваются с такой проблемой после лета. Ведь солнце, жара, морская вода и частое мытье могут заметно ухудшить состояние волос.

Как вернуть волосам мягкость и естественный блеск, рассказали hair-эксперты изданию Vogue España.

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Плохой и нездоровый вид свидетельствует о том, что структура волос получила повреждения: кутикулы поднялись и больше не могут должным образом удерживать влагу и питательные вещества. В результате волосы становятся сухими, шероховатыми, ломкими и теряют естественный блеск.

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Летом длительное пребывание на солнце, ультрафиолет, морская вода, хлор в бассейне и частое мытье головы — все это дополнительно пересушивает волосы и может сделать его похожим на солому.

Впрочем, лето — не единственная причина повреждения волос. На его состояние отрицательно влияют частое использование фена, выпрямителя, плойки, а также химические процедуры, такие как окрашивание, освещение, химическая завивка и выпрямление.

Впрочем, говорят эксперты, даже привычные действия могут ухудшать состояние волос: расчесывание сразу после мытья или энергичное вытирание головы полотенцем способны травмировать волосы и способствовать их ломкости.

5 шагов, которые помогут избавиться от эффекта «соломинки»

Мытье шампунем

Эксперты говорят, что никогда не следует недооценивать шампунь, ведь он играет фундаментальную роль. Впрочем, следует быть внимательными к использованию этих средств. Ведь содержащие сульфаты, спирт или силиконы могут усилить эффект соломы.

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Следует выбрать шампунь, специально разработанный для сухих и поврежденных волос. В идеале они должны содержать формулы с питательными и укрепляющими ингредиентами: аргановое масло алоэ вера, гиалуроновая кислота и керамиды.

Маска для волос

Эксперты отмечают, что маски для волос после мытья головы следует использовать регулярно. Существует много восстановительных средств с концентрированными формулами — настоящие коктейли ингредиентов с увлажняющими и укрепляющими свойствами.

В их составе — растительные белки, аминокислоты и другие активные ингредиенты — ниацинамид, глицерин или гиалуроновая кислота.

Несмываемые средства

Несмываемые средства — это кремы, спреи, сыворотки и кондиционеры, которые не только увлажняют волосы, но и помогают сделать его более гладкими, убрать пушистость и предотвратить завывание.

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Некоторые средства содержат компоненты, которые образуют на поверхности волос тонкую защитную пленку. Именно она помогает удерживать влагу, защищает волосы и придает ему блеск.

Защита

Парикмахеры объясняют, что восстановление волос очень важно, но этого недостаточно. Кючей еще и профилактика, которая минимизирует риск повторного повреждения.

На помощь приходят термозащитные средства и продукты, создающие невидимый щит UVA и UVB лучей. В обоих случаях наличие увлажняющих и антиоксидантных ингредиентов обеспечивает большую дополнительную ценность.

Масло для кончиков

Первые признаки обезвоживания волосы проявляются на кончиках — именно там эффект соломы наиболее заметен. Именно поэтому масло для волос является важным этапом ухода: оно не восстанавливает повреждения, но помогает питать и смягчать волосяное волокно, запечатывая кутикулы и уменьшая пушистость, мгновенно придавая мягкость и блеск.

Напомним, ранее мы писали о 10 важных шагах во время мытья головы, что изменят волосы до неузнаваемости.

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