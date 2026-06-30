Волосы сыплются клоками — вы удивитесь, где на самом деле скрывается причина и что следует изменить в рационе

Волосы. / © pexels.com

Реклама

Волосы могут выпадать не только из-за сезонных изменений или стресса. Часто причина скрывается в ежедневных привычках и питании — организму может не хватать важных веществ для нормального роста волос.

Эксперты в комментариях Vogue España объяснили, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы поддержать здоровье волос.

«Выпадение волос почти всегда связано с дефицитом питательных веществ. Чаще всего это низкий уровень железа, ферритина, витамина D, витамина B12, цинка и омега-3 жирных кислот и недостаточное потребление белка», — пояснил спортивный диетолог Абхишри Гоял.

Реклама

Кроме того, некоторые привычки, такие как чрезмерно ограничительные диеты, нерегулярное время приема пищи, избыток кофеина или недостаточная гидратация могут напрямую изменить цикл роста волос, заставляя фолликулы преждевременно прекращать свою фазу роста.

Шпинат

Шпинат обеспечивает железо, фолиевую кислоту и витамин А — необходимые питательные вещества для содействия надлежащему насыщению кожи головы кислородом. Это помогает поддерживать здоровье волосяных фолликулов, стимулировать рост волос и уменьшать ломкость. Также в шпинате есть антиоксиданты и витамин С, который помогает организму лучше усваивать железо — важный элемент для крепких и густых волос.

Семена чиа

Семена чиа являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление и способствуют увлажнению кожи головы. Оно также содержит белок, цинк, магний и антиоксиданты, которые поддерживают прочность волос, помогают сохранить здоровье волосяных фолликулов и могут способствовать их естественному росту.

Грецкие орехи

Грецкие орехи имеют хорошее содержание полезных жиров — омега-3 жирные кислоты и минералы помогает поддерживать здоровье волосяных фолликулов и контролировать воспалительный процесс. Орехи также содержат биотин, цинк, витамин Е и антиоксиданты, которые могут помогать укреплять структуру волос, уменьшать ломкость и поддерживать их естественный блеск.

Реклама

Сыр кисломолочный

Кисломолочный сыр обеспечивает высококачественный белок и кальций — два важных элемента для структуры волос7. Кроме того, сыр содержит аминокислоты, необходимые для восстановления и укрепления волос, помогает поддерживать его густоту и здоровый вид.

Лосось

Эта рыба содержит жирные кислоты омега-3, витамин D и белок — питательные вещества, которые могут помочь улучшить густоту волос и уменьшить сухость. Лосось — один из лучших источников как белка, так и полезных жиров для восстановления тусклых или ослабленных волос.

Напомним, мы писали о том, почему волосы становятся пушистыми и как обуздать непослушные пряди.

Новости партнеров