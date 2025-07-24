Волшебная специя, которая очищает печень, снижает сахар и борется со старением: просто добавьте к блюдам

Розмарин. / © Pexels

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Розмарин – это трава, которая из-за своего аромата является одной из самых популярных приправ к рыбе, мясу, супам, овощам и даже десертам. Розмарин также полезен для здоровья: улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови, укрепляет печень и даже может снизить риск деменции и улучшить память.

Почему же стоит добавить розмарин в свои блюда, читайте в материале Kobieta w INTERIA.PL.

Регулирует уровень сахара в крови

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Розмарин используется в природной медицине для борьбы с гипергликемией – высоким уровнем глюкозы в крови. Эта трава не только замедляет всасывание углеводов в кровь, но и защищает клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Улучшает пищеварение и функцию печени

Экстракт розмарина укрепляет слизистую желудка и снижает риск возникновения язвы желудка, поскольку обладает сильными антибактериальными свойствами. Также специя оказывает желчегонное действие, ускоряет пищеварение и полезна для кишечника.

Розмарин оказывает положительное влияние на печень: поддерживает процессы детоксикации и защищает ее клетки от повреждения. Например, вследствие приема некоторых лекарств.

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Обладает антиоксидантным действием

Розмарин содержит мощные антиоксиданты. Они борются с воспалением, снижая риск сердечных заболеваний, а также выводят свободные радикалы, отвечающие за повреждение клеток, рак и ускоренное старение.

Некоторые исследования показали, что экстракты розмарина ускоряют регенерацию кожи и помогают бороться с акне и экземой.

Эта специя оказывает успокаивающее действие и уменьшает стресс, ухудшающий память. Находящиеся в розмарине мощные антиоксиданты защищают мозг от оксидативного стресса, который повреждает нейроны и способствует нейродегенеративным заболеваниям.

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Как использовать розмарин?

Самый полезный – свежий розмарин. Его можно выращивать в горшке круглый год.

Эта специя придает вкус многим блюдам – ее лучше всего добавлять к жареному мясу, рыбе или картофелю. Впрочем, она также подходит для приготовления супов, соусов и даже тортов и десертов. Веточки розмарина улучшат вкус лимонада или чая.

Если же добавить масло розмарина в ванную, аромат будет стимулировать работу мозга, способствовать расслаблению и поможет заснуть.

Напомним, мы писали о популярной специи, которая очень полезна для здоровья.

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