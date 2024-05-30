"Вонуча", "біціґлі", "шмата", "стрих", "вишка": что означают эти диалектизмы юго-западного наречия

Украина является многокультурной страной, в которой, несмотря на единственный государственный украинский язык, существует много диалектов, говоров, которые образовались в разных регионах страны, в результате разнообразных влияний на них. Поэтому не всегда полтавец сможет понять закарпатца и наоборот.

Специалисты разделяют диалектизмы на 3 вида. Лексические — это названия понятий, которые имеют другие соответствия в литературном языке, например, "мешти" в литературном языке — это ботинки, "кульчики" — это серьги и т.д. Есть еще семантические диалектизмы — общенародные слова, имеющие разные значения для определенного говора, например, "байка" — что-то, что не стоит внимания и этнографические — названия одежды, блюд, жилищ, музыкальных инструментов и мифических существ, которые не используются за пределами определенного языкового региона.

Поговорим о юго-западном наречии украинского языка, которое используется на всей территории Западной Украины - во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. А именно о семантических диалектизмах — как по разному называют те же предметы.

Как на юго-западном наречии будет "велосипед"

Во Львове, Ровно – это будет ровер.

На пересечении Острожского, Дубенского районов Ровенской области говорят велосипед или лісапед .

или . В Закарпатской области велосипед превратится в біціґлі ..

.. А на Буковине можно услышать и такой диалект как колесо.

Как говорят на "ганчірку"

В Ровно и Закарпатской области кусок ткани, которым моют пол, называют шматою . Так же здесь называют здесь и слабохарактерного мужчину .

. Так же здесь называют здесь и слабохарактерного мужчину На северо-западе Украины, в Хмельницкой и юге Ровенщины мы услышим знакомую нам кальку по русскому языку тряпка.

Жители некоторых районов Житомирщины и Хмельнитчины используют слово вонуча или гонуча.

или В Черновицкой области и в части Ивано-Франковской говорят катран.

Небольшая часть Ивано-Франковской области и юг Тернопольщины моют пол стиркою.

Наиболее редким названием тряпки является руб. Так называют тряпку в некоторых деревнях Львовской области.

Как по-разному называют чердак

На территории Хмельницкой области и Ровенщины – это гора.

Стрих говорят во Львовской, Ивано-Франковской областях и на западе Тернопольщины.

говорят во Львовской, Ивано-Франковской областях и на западе Тернопольщины. В некоторых селах Хмельницкого района используют русизм чердак.

В нескольких районах Западной Украины говорят вишка.

В Закарпатье и Буковине вместо чердака можно услышать под, пюд, под, подря, пуд

Как говорят на "деко для выпекания"

Почти по всей центрально-западной части Украины используют слово деку .

. Волынская, Тернопольская, часть Львовской и Черновицкой областей говорят бляшка .

. В другой части Львовской области говорят бритванка .

. Закарпатье называет тепшею .

. А на Буковине используют для запекания тацу, тацю, тасу..

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