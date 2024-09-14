Вопиющая ошибка, которую допускают почти все: почему фарш на котлеты нельзя вымешивать руками

Одним из самых распространенных блюд среди украинцев есть мясные котлеты. Однако большинство людей допускают одну и ту же важную ошибку во время их приготовления.

Главная ошибка, полностью портящая вкус и структуру котлет, говорят специалисты, заключается в вымешивании фарша руками. В результате он становится более однородным, поэтому котлеты теряют великолепие и мягкость.

Также, говорят кулинары, лучше не сильно отбивать фарш перед изготовлением котлет. Часто люди будто бьют его о поверхность стола. В этот момент из мяса выделяется белок, поэтому сам фарш становится более плотным и липким. Для других блюд, например люля-кебаб, отбивка является обязательным процессом. А вот домашним котлетам оно только повредит.

Не следует долго сжимать или отбивать фарш в ладонях. Вам хватит всего нескольких похлопываний, чтобы котлеты приняли желаемую форму.

Как перемешать фарш, чтобы котлеты оставались мягкими и сочными? Всё очень просто. Используйте силиконовую лопатку или другой подобный инструмент, специально предназначенный для этой процедуры.

Если вы будете соблюдать все перечисленные правила, то ваши котлеты будут всегда получаться вкусными, воздушными и рыхлыми.

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