Видеоигра GTA 6 / © The LAD bible

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Длительная игровая сессия в Grand Theft Auto 6 может поначалу доставлять огромное удовольствие и помочь снять стресс, однако после нескольких часов непрерывной игры организм начинает испытывать последствия переутомления. В частности, ухудшается концентрация, замедляется реакция, возникают проблемы со сном и возрастает риск обезвоживания.

Об этом пишет издание LADbible со ссылкой на пояснения консультанта по вопросам здоровья компании Balance My Hormones Майка Кочиса.

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Эксперт рассказал, как меняется физическое и психологическое состояние человека во время восьмичасового игрового марафона.

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Первые часы: дофамин и снижение стресса

В начале игры мозг активно реагирует на новые впечатления, задачи и вознаграждения. По словам Кочиса, этому способствует дофамин — нейромедиатор, связанный с мотивацией, предвкушением и чувством удовольствия.

Каждое успешно выполненное задание, открытие новой локации или неожиданный поворот сюжета активирует систему вознаграждения в мозге, усиливая желание продолжить игру.

Во время особо напряжённых моментов организм может переходить в состояние, схожее с реакцией «бей или беги»: учащается пульс, ускоряется дыхание и повышается бдительность, хотя человек физически остаётся неподвижным.

В то же время эксперт отмечает, что видеоигры могут оказывать и положительное психологическое воздействие. По его словам, даже 25 минут игры со сценами насилия способны снизить уровень гормона стресса кортизола, а через два часа геймер может почувствовать значительное расслабление.

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Через несколько часов: усталость, обезвоживание и потеря концентрации

Во время длительной игры человек может настолько погрузиться в виртуальный мир, что перестает следить за временем. Такое состояние эксперт называет «потоком», когда внимание полностью сосредотачивается на игровом процессе, а необходимость делать перерывы отходит на второй план.

В результате геймер может несколько часов практически не двигаться, забывать о регулярном питании и недостаточно пить воды.

Кочис предупреждает, что постоянная концентрация, быстрая обработка визуальной информации и принятие решений постепенно истощают мозг, даже если сама игра доставляет удовольствие.

«Непреднамеренное пренебрежение основными потребностями организма — регулярным питанием, водным балансом и физической активностью — может привести к ощущению усталости и дискомфорта», — пояснил специалист.

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После длительной игровой сессии также может ухудшиться скорость реакции, снизиться внимательность и способность обрабатывать информацию. Это негативно сказывается не только на результатах игры, но и на общем самочувствии.

Через восемь часов: проблемы со сном

Особую опасность представляют длительные игровые сессии в вечернее время. Яркий свет экрана может подавлять выработку мелатонина — гормона, который помогает организму настроиться на ночной отдых.

Из-за этого человеку становится сложнее заснуть, а режим сна и бодрствования может нарушиться. Кроме того, на качество отдыха влияет высокая мозговая активность: даже после выключения игры человек может продолжать мысленно возвращаться к пережитым событиям и впечатлениям.

Майк Кочис советует после длительного пребывания перед экраном уделить время восстановлению: приглушить освещение, отказаться от интенсивной визуальной стимуляции и заняться спокойной деятельностью перед сном.

Напомним, видеоигры по-прежнему остаются одной из самых горячих тем в родительских чатах. Одни считают их пустой тратой времени, другие боятся, что дети станут менее активными, замкнутыми и зависимыми от гаджетов. Однако исследования показывают гораздо более интересную картину.

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