Восемь приборов, которые категорически нельзя подключать к удлинителю: предупреждают электрики

Что нельзя подключать к удлинителю

Специалисты отмечают: удлинители не предназначены для мощной техники и приборов с нестабильным или высоким энергопотреблением. Неправильное использование — одна из самых распространенных причин перегревов, поломок техники и бытовых пожаров.

«Многие аварии в домах случаются именно из-за перегрузки удлинителей», — объясняют электрики.

Чтобы избежать риска, эксперты выделили 8 категорий бытовых приборов, которые никогда нельзя подключать через удлинитель.

Холодильники и морозильные камеры

Холодильник — это техника, которая работает непрерывно и требует стабильного питания. Именно поэтому подключение через удлинитель — одна из самых опасных ошибок.

Такая нагрузка может привести к перегрузке сети и регулярному выбиванию автоматов. Но еще опаснее риск повреждения компрессора из-за перепадов напряжения.

Специалисты единодушны: такая техника должна работать только от отдельной розетки.

Микроволновые печи

Несмотря на компактный вид, микроволновка потребляет значительное количество электроэнергии. Ее запуск создает резкую нагрузку на сеть, которую большинство удлинителей просто не выдерживает.

Электрики предупреждают: это прямой путь к перегреву, короткому замыканию и потенциальному пожару.

Небольшая кухонная техника (тостеры, кофеварки и т.п.)

Кухонные мелочи часто кажутся «безопасными», но действительно имеют мощные нагревательные элементы.

К примеру, тостер работает за счет сильно нагретых проводов, что требует высокого тока. Поэтому удлинитель в таком случае может перегреться или даже начать плавиться.

Обогреватели и кондиционеры

Это одна из самых мощных категорий бытовой техники. Их подключение к удлинителю — серьезный риск.

Электрики неоднократно фиксировали случаи, когда из-за обогревателей удлинители буквально плавились или занимались.

Такие приборы должны работать только через отдельную, правильно рассчитанную электролинию.

Фены и другая техника для волос

Фен мгновенно создает пиковую нагрузку на сеть. Именно поэтому его подключение к удлинителю — опасная практика.

Специалисты советуют использовать только настенные розетки, а в ванной комнате дополнительно защищены от влаги.

Медицинские устройства

Приборы типа CPAP-аппаратов или другого жизненно важного оборудования требуют бесперебойного и стабильного питания.

Любые перепады напряжения могут привести к критическим сбоям в их работе, поэтому удлинители здесь недопустимы.

Игровые компьютеры и профессиональные аудиосистемы

Современная мощная электроника чувствительна к скачкам напряжения. Обычный удлинитель не в состоянии обеспечить надлежащий уровень защиты.

Для такой техники требуются качественные сетевые фильтры с защитой от перенапряжения, а не базовые удлинители.

Подключение «цепочкой» (удлинитель к удлинителю)

Одна из самых опасных бытовых ошибок — соединение нескольких удлинителей между собой.

Это резко увеличивает нагрузку на сеть, нарушает нормы безопасности и может привести к перегреву и возгоранию.

