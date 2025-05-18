Восемь самых вкусных и лучших начинок для блинчиков: о таких мало кто знает

Рассказываем, какие начинки для блинчиков самые вкусные, такие варианты на любой вкус и кошелек.

Блинчики с начинкой из яиц. Отварите несколько яиц, натрите на терку, добавьте нарезанную зелень — лук и укроп, посолите и поперчите. Можно добавить немного майонеза, чтобы начинка не рассыпалась.

Сырная начинка. Возьмите полкило творога, добавьте желток куриного яйца, 2-3 столовые ложки сахара, щепотку ванилина и изюм, предварительно замоченный в кипятке. Все тщательно перемешайте и можно мазать блинчики.

Куриная начинка. Надо отварить одно куриное филе, перекрутить на мясорубке, натереть 2 вареных яйца, добавить в эту массу нарезанного укропа, соли и перца по вкусу.

Грибная начинка. Состав: 500 граммов грибов, 2 штуки репчатого лука, соль, перец. Обжарьте грибы и лук, добавьте перец и соль по вкусу, все тщательно перемешайте.

Печеночная начинка. На полкило куриной печени нужно взять луковицу и среднюю морковь, все обжарить, добавить три натертых вареных яйца, соль и перец по вкусу, ложку майонеза.

Блинчики с мясом Эта начинка считается самой популярной. На полкило фарша надо взять одну луковицу и обжарить все. Затем добавьте соль и перец по вкусу — и начинка готова.

Блинчики с ветчиной и сыром. Состав: 300 граммов ветчины, 150 граммов сыра, 2-3 вареных яйца и соль. Нарежьте ветчину соломкой, сыр и яйца натрите на крупной терке, добавьте соль по вкусу.