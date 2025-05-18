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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
596
Время на прочтение
2 мин

Восемь самых вкусных и лучших начинок для блинчиков: о таких мало кто знает

Если вы хотите удивить свою семью вкусными блинчиками, тогда вам следует попробовать эти начинки. Они не требуют много времени и усилий для приготовления, очень вкусные и недорогие.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие вкусные начинки для блинчиков

Какие вкусные начинки для блинчиков / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие начинки для блинчиков самые вкусные, такие варианты на любой вкус и кошелек.

Какие восемь лучших и вкусных начинок для блинчиков: полезные советы хозяйкам

  1. Блинчики с начинкой из яиц. Отварите несколько яиц, натрите на терку, добавьте нарезанную зелень — лук и укроп, посолите и поперчите. Можно добавить немного майонеза, чтобы начинка не рассыпалась.

  2. Сырная начинка. Возьмите полкило творога, добавьте желток куриного яйца, 2-3 столовые ложки сахара, щепотку ванилина и изюм, предварительно замоченный в кипятке. Все тщательно перемешайте и можно мазать блинчики.

  3. Куриная начинка. Надо отварить одно куриное филе, перекрутить на мясорубке, натереть 2 вареных яйца, добавить в эту массу нарезанного укропа, соли и перца по вкусу.

  4. Грибная начинка. Состав: 500 граммов грибов, 2 штуки репчатого лука, соль, перец. Обжарьте грибы и лук, добавьте перец и соль по вкусу, все тщательно перемешайте.

  5. Печеночная начинка. На полкило куриной печени нужно взять луковицу и среднюю морковь, все обжарить, добавить три натертых вареных яйца, соль и перец по вкусу, ложку майонеза.

  6. Блинчики с мясом Эта начинка считается самой популярной. На полкило фарша надо взять одну луковицу и обжарить все. Затем добавьте соль и перец по вкусу — и начинка готова.

  7. Блинчики с ветчиной и сыром. Состав: 300 граммов ветчины, 150 граммов сыра, 2-3 вареных яйца и соль. Нарежьте ветчину соломкой, сыр и яйца натрите на крупной терке, добавьте соль по вкусу.

  8. Начинка из красной рыбы Для приготовления начинки нужно взять плавленый или мягкий сыр и нарезанную на кусочки слабосоленую красную рыбу, все тщательно перемешать. При желании можно добавить зелень.

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Дата публикации
Количество просмотров
596
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