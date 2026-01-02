Восемь вечерних привычек, которые делают вас несчастными: проверьте себя

Грустная женщина / © Freepik

Оказывается, путь к счастью начинается за час до сна. Психологи выделили восемь критических вечерних ошибок — от поздних тренировок до сна с любимцами, — которые незаметно истощают ваш организм и портят настроение на следующий день.

Об этом пишет Your Tango.

Полноценный ночной сон имеет огромную силу. Достаточный отдых положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние, однако для многих людей засыпание превращается в настоящее испытание. Более того — качество сна сказывается не только на самочувствии, но и на отношениях с близкими.

Советов о том, как быстрее заснуть, сегодня достаточно. Но не менее важно знать, чего делать перед сном не стоит. Некоторые вечерние привычки могут мешать вам и вашему партнеру хорошо отдохнуть, а со временем — негативно влиять на общий уровень удовлетворенности жизнью.

Исследования показывают, что у многих несчастливых людей есть общие вечерние ритуалы — вот восемь из них.

Интенсивные тренировки перед сном

Физическая активность необходима для здоровья и способна улучшать сон. Однако тренировки менее чем за три часа до отхода ко сну могут сыграть противоположную роль. Они повышают температуру тела и затрудняют засыпание, поэтому активные нагрузки лучше планировать на утро или день.

Научные наблюдения за почти 15 тыс. человек показали: занятия спортом в течение четырех часов перед сном приводят к более позднему засыпанию, худшему качеству сна и нарушениям ночной работы сердца.

Телевизор и бесконечное листание новостей

Использование экранов перед сном мешает организму подготовиться к отдыху. Яркий свет подавляет выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон. Поэтому ноутбуки, смартфоны и телевизоры стоит выключать минимум за час до сна.

Влияет и сам контент. Тревожные новости, споры в соцсетях или напряженные сериалы держат мозг в состоянии возбуждения, тогда как ему необходимо постепенно успокаиваться.

Горячая ванна или душ в последний момент

Теплая вода может способствовать расслаблению, но только при условии правильного тайминга. Если принимать горячий душ непосредственно перед сном, организм не успевает остыть, а перегрев мешает засыпанию.

Исследователи советуют принимать ванну или душ примерно за полтора часа до сна — именно тогда снижение температуры тела запускает естественный механизм засыпания.

Избыток жидкости вечером

Кофеин и алкоголь давно известны как враги качественного сна. Но даже обычная вода в большом количестве перед сном может привести к ночным пробуждениям из-за походов в уборную. В то же время засыпать с жаждой тоже не стоит.

Специалисты рекомендуют ограничить употребление жидкости за 1 — 2 часа до сна, чтобы избежать прерываний отдыха и усталости утром.

Рабочие дела перед сном

Работа или учеба вечером активизируют мозг и повышают уровень стресса — а это совсем не то состояние, которое нужно для засыпания. Все важные задачи лучше отложить до утра.

Исследования подтверждают: напряженная умственная деятельность перед сном заставляет мозг оставаться в режиме тревоги, из-за чего заснуть становится значительно труднее.

Увлекательное чтение

Ситуация «еще одна страница — и спать» знакома многим. Однако интересные романы или динамичные истории легко затягивают и крадут часы сна. В результате — поздний отход ко сну и утреннее истощение.

Специалисты по сну отмечают: проблема не в чтении как таковом, а в чрезмерной эмоциональной вовлеченности, которая не дает мозгу расслабиться.

Сон с домашними животными

Хотя спать рядом с любимцем кажется уютным, на практике это часто вредит качеству сна. Даже небольшие животные двигаются ночью, занимают пространство и могут будить хозяина.

Исследования показали, что люди, которые спят с домашними животными, дольше засыпают и чаще просыпаются уставшими.

Серьезные разговоры перед сном

Фраза «не ложись спать сердитым» имеет научное обоснование. Сон после ссоры или эмоционально тяжелого разговора фиксирует напряженные эмоции, которые человек «забирает» с собой в пробуждение.

Поскольку организм воспринимает конфликт как потенциальную угрозу, заснуть после него значительно сложнее. Поэтому лучше всего — решать споры еще до того, как ложиться спать.

К слову, эксперт Лиза Артис предложила шесть привычек для борьбы с бессонницей. Это простые шаги, которые помогают настроить биологические часы, ускорить засыпание и обеспечить организм энергией, необходимой для продуктивного дня.