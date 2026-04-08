В SouthernLiving поговорили с двумя экспертами о том, какие вещи в вашем доме следует протирать каждый день, чтобы предотвратить накопление бактерий и микробов.

«Поверхности, которыми ежедневно пользуется вся семья, содержат легко передающиеся бактерии из внешней среды. Ежедневное протирание этих зон значительно улучшает гигиеническое состояние дома.» — объясняют Сара Грейс Ведрос, операционная менеджер Geaux Maids в Луизиане, и Ме’Шайла Сэндифер из Princess Cleaning Services.

Дверные ручки

Дверные ручки и ручки шкафчиков мы трогаем десятки раз в день. Логично, что именно там скапливается больше всего бактерий, особенно по возвращении домой. Использование дезинфицирующих салфеток, советует Ведрос, легко устраняет микробы и помогает поддерживать чистоту.

Кухонная мойка

Видели фруктовые мушки у раковины? Это не случайность. В раковине часто остаются остатки пищи, стоящие часами или днями, становясь идеальной средой для бактерий. Чтобы очистить мойку естественным способом, она рекомендует совмещать кубики льда с чайной ложкой соды в отходах, затем промыть холодной водой.

Для наружной чистки мойки Сэндифер советует дезинфицирующий спрей с обезжиривателем и микрофиброй — протирать кран, ручки и поверхности. «Это не только убивает бактерии, но и предотвращает появление ржавчины.»

Посудомоечная машина

Как и мойка, посудомойка — еще одно место, где скапливаются бактерии. Каждый день проверяйте нижний лоток на остатки пищи и удаляйте их. Ручку посудомойки тоже следует протирать каждый день, а лоток можно очищать раз в неделю или месяц, заливая белым уксусом и прогоняя короткий цикл.

Микроволновая печь

Если вы часто пользуетесь микроволновкой, то наверняка замечали остатки пищи и запахи. Сендифер советует быстро протирать ее после каждого использования: микрофибровая салфетка и средство с обезжиривателем легко справятся со следами пищи.

Кухонный стол и стулья

Кухня — одна из самых загруженных зон дома, поэтому здесь особенно важно убирать после каждого использования. На столе и стульях остаются крошки и липкие следы от еды, которые могут повредить мебель. Микрофибра и спрей с обезжиривателем легко справятся с задачей.

Раковина в ванной

Ванная комната также относится к зонам высокого риска. Эксперты советуют ежедневно протирать кран и ручки раковины дезинфицирующими салфетками или спреем, а чашу от остатков пасты и других загрязнений.

Унитаз

Без комментариев: унитаз — один из самых грязных предметов дома. Особенно важно ежедневно протирать сиденье и ручку смыва, даже если основная уборка у вас раз в неделю.

Электроника

Телефоны, планшеты, клавиатуры, пульты — все это постоянно контактирует с руками и накапливает микробы. Ежедневное протирание уменьшает риск передачи бактерий. Важно выбирать салфетки с 70% алкоголем, не повреждающим экран.