Восстановление почвы после картофеля: оптимальные сочетания песка, органических добавок и удобрений

Как восстановить почву после картофеля / © unsplash.com

Прежде всего следует оценить тип почвы. Для тяжелых почв эффективным методом улучшения структуры и дренажа является внесение песка под перекапывание или вспахивание. Это обеспечивает лучшую аэрацию и проницаемость для воды, что критично для развития корневой системы будущих растений. Рекомендуемая норма — 2–3 кг песка на квадратный метр грунта во время перекапывания.

Органические удобрения являются ключевыми для восстановления почвы после картофеля. На тяжелых почвах хорошо работают сидераты или перепревший навоз, а на легких — компост, скошенная трава и перепревший навоз. Внесение органики обогащает почву гумусом, восстанавливает его микрофлору и повышает общее плодородие, что особенно важно после культуры, активно потребляющей питательные вещества.

Еще одним важным шагом является определение кислотности почвы. Если показатель рН слишком низок, его следует повысить путем внесения доломитовой муки или извести. Эту процедуру иногда повторяют весной для поддержания оптимального баланса.

Осенью следует подпитить почву калийными и фосфорными удобрениями. Картофель интенсивно истощает почву этими элементами, поэтому их внесение помогает восстановить баланс питательных веществ и создать запас для последующего урожая. Например, используют суперфосфат (около 60 г/м2) и калимагнезию (около 30 г/м2). Азотные удобрения обычно вносят весной, но они также играют немаловажную роль в развитии будущих растений.

Долгосрочное восстановление почвы невозможно без правильного севооборота. Она не только предотвращает истощение определенных элементов, но и снижает риск накопления вредителей и болезней, характерных для картофеля. Не рекомендуется высаживать пасленовые культуры (томаты, перец, баклажаны) на одном месте в течение 2-3 лет. А лучше выбирать бобовые (горох, фасоль), которые естественным образом обогащают почву азотом, а также зерновые, корнеплоды (морковь, свекла) и капустные культуры.

Особую эффективность имеет посев сидератов — горчицы, фацелии или люпина, которые улучшают структуру почвы и добавляют ценную органическую массу.