Так приятно после тяжелого рабочего дня заходить в приятно пахнущий теплый дом. Издавна человечеству известно, что ароматерапия помогает бороться со стрессом. Но есть некоторые запахи, которые также притягивают деньги в дом.

Мята

Мята известна своим успокаивающим эффектом, поэтому мы часто завариваем себе мятный чай на ночь для лучшего сна. Но это растение также способно притягивать деньги в дом. Такое убеждение уходит своими корнями в глубокую древность, ведь еще наши предки использовали мяту, чтобы окуривать лавки и рынки для привлечения клиентов. Современные эзотерики также считают, что мята способна оказывать положительное влияние на энергетические каналы, отвечающие за финансы. Для этого приобретите эфирное масло этого растения и нанесите несколько капель в разных местах дома. Не забудьте добавить одну-две в свой кошелек.

Сандал

В Индии сандал считается священным ароматом, а эзотерики называют его сильнейшим в плане привлечения финансов в дом. Особенно полезен он бизнесменам, чтобы наладить полезное партнерство, привлечь вложения. А еще сандал дарит жизненные силы и лишает усталости. Чтобы деньги текли по реке, рекомендовано регулярно зажигать в доме и офисе ароматические палочки с этим ароматом.

Лавр

Лавр давно считается символом богатства. Даже обычные лавровые листья, которые можно найти на каждой кухне, способны притягивать финансовые потоки. А чтобы им "помочь", положите несколько писем к своему кошельку. А еще аромат лавра создает в доме творческую атмосферу. Запахи стимулируют работу мозга, поэтому и креативных идей значительно увеличивается.

Апельсин

Апельсин считается фруктом радости и позитива. Не только его вкус, но аромат способен поднять настроение, успокоить нервную систему и сосредоточиться. А еще эзотерики утверждают, что аромат апельсина привлекает финансовый успех на работе и изобилие в семье. Лучше всего приобрести цитрусовое аромамасло. Смесь из апельсина, грейпфрута и лимона называют "финансовой формулой".

Какой запах притягивает деньги / Фото: Pexels

Базилик

Это не только ароматическая приправа для итальянских блюд, но и помощь, когда нужно поднять настроение. Запах базилика положительно влияет на здоровье человека, особенно его нервную систему, повышает работоспособность и уверенность в себе. А еще он привлечет в вашу жизнь состоятельных людей, которые смогут вдохновить финансовые успехи.

Мускатный орех

Этот запах известен еще как "запах эйфории". Его рекомендуют использовать в офисе или доме, где испытывают определенные финансовые трудности. Также мускатный орех помогает устранить напряжение и неуверенность в своих силах. Существует даже сговор с использованием мускатного ореха. Надо натереть им купюру, положить в кошелек и носить с собой.

Кардамон и жасмин

Запах жасмина помогает привлечь в жизнь женщины состоятельного мужчины. Поэтому эксперты советуют использовать его не только как запах дома, но и приобрести духи с ноткой жасмина. А вот кардамон считается мужским запахом. Он не только нравится женщинам и привлекает их в вашу жизнь, но и помогает уладить финансовые проблемы.

Шалфей

Настоящий талисман для тех, кто хочет добиться богатства и славы. Этот запах избавляет от сплетен, кривотолков, негатива и дарит уверенность в себе. Зажгите аромапалочку с запахом шалфея вечером и у вас исчезнет накопившийся за день стресс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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