Вот что категорически запрещено выливать в раковину: можно повредить трубы

Засоренная раковина – это проблема на кухне, которая возникает довольно часто.
Некоторые отходы могут не только засорить канализацию, но и испортить насосы и фильтрационное оборудование. И речь не только об унитазе, но и о раковине на кухне.
Что категорически нельзя сливать в раковину
Краска
Краска содержит вредные химические вещества, которые могут вызвать коррозию труб, ее следует утилизировать в соответствии с местными правилами.
Выливание краски в канализацию может привести к загрязнению источников воды и повреждению труб. Прочтите этикетку на краске, которую вы используете, и утилизируйте ее в соответствии с инструкциями. Если вы сомневаетесь, отнесите остатки краски в центр утилизации опасных отходов.
Масла, жиры и масла
Когда вы готовите еду, не поддавайтесь желанию вылить масла в канализацию, поскольку эти тяжелые материалы могут заблокировать ваши трубы.
Эти вещества могут затвердеть и забить трубы, что приведет к серьезным засорениям в вашей сантехнике и общественной канализационной системе.
Волокнистые овощи
Овощи – еще один распространенный продукт, который выбрасывают в канализацию кухонной раковины. Не выбрасывайте в канализацию волокнистые овощи, такие как лук, сельдерей, кукурузная шелуха, фруктовые шкурки и артишоки.
Такие продукты, как сельдерей, артишоки и луковая шелуха, могут запутаться в стоке раковины, препятствуя потоку воды.
Крахмалистые продукты
Крахмалистые продукты не следует выливать в канализацию, поскольку они также могут забить трубы. Такие продукты, как картофель, рис и макароны, могут расширяться в воде, создавая клейкое вещество, забивающее трубы.
Бытовая химия
Не выливайте бытовую химию в канализацию. Это может повредить трубы и нанести вред окружающей среде.
Кофейная гуща
У кофеманов может появиться привычка выливать кофейную гущу в канализацию, но это может серьезно повредить трубы. Вместо этого выбрасывайте кофейную гущу в компост или помойку.
Кофейная гуща может накапливаться в трубах, вызывая засор и дорогостоящий будущий ремонт. Она маслянистая и может слипаться, усложняя прохождение воды.
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