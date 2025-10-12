- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 2 мин
Вот что нужно сделать с кустами малины осенью, чтобы в следующем году был щедрый урожай
Правильный уход за малиной осенью важен, потому что благодаря этому в следующем сезоне кусты с новыми силами будут плодоносить.
Опытные садоводы отмечают, что в сентябре и октябре важно подготовить малину к зимовке. Правильный уход осенью гарантирует сильные побеги и крупные ягоды. Благодаря нескольким не тяжелым действиям в следующем году ваши кусты будут щедро плодоносить.
Что нужно сделать с кустами малины осенью, читайте в материале ТСН.ua.
Обрезка
Осенью обязательно обрежьте старые побеги – те, что уже плодоносили. Они более толстые, темные и часто более сухие. Оставляйте только молодые нынешние побеги. Выберите 5-7 самых крепких на один куст.
Подкормка
Осенью малина нуждается в фосфорно-калийных удобрениях. Они помогают корням окрепнуть перед зимой. А азотные удобрения осенью не стоит использовать. Они ведь будут стимулировать новый рост растения, а это перед холодами не нужно.
Полив и мульчирование
Перед наступлением морозов проведите влагозарядный полив. Хорошо пролейте кусты водой, а затем замульчивайте землю вокруг малины сухими листьями, или перегноем, опилками или соломой. Так корни малины будут защищены от промерзания.
Подвязывание и защита от мороза
Побеги малины можно аккуратно пригнуть к земле и закрепить шпильками, чтобы зимой их прикрыл снег. Если зимы в вашем регионе малоснежные, покройте кусты агроволокном.
