Вот что нужно сделать с кустами малины осенью, чтобы в следующем году был щедрый урожай

Малина. / © unsplash.com

Опытные садоводы отмечают, что в сентябре и октябре важно подготовить малину к зимовке. Правильный уход осенью гарантирует сильные побеги и крупные ягоды. Благодаря нескольким не тяжелым действиям в следующем году ваши кусты будут щедро плодоносить.

Что нужно сделать с кустами малины осенью, читайте в материале ТСН.ua.

Обрезка

Осенью обязательно обрежьте старые побеги – те, что уже плодоносили. Они более толстые, темные и часто более сухие. Оставляйте только молодые нынешние побеги. Выберите 5-7 самых крепких на один куст.

Подкормка

Осенью малина нуждается в фосфорно-калийных удобрениях. Они помогают корням окрепнуть перед зимой. А азотные удобрения осенью не стоит использовать. Они ведь будут стимулировать новый рост растения, а это перед холодами не нужно.

Полив и мульчирование

Перед наступлением морозов проведите влагозарядный полив. Хорошо пролейте кусты водой, а затем замульчивайте землю вокруг малины сухими листьями, или перегноем, опилками или соломой. Так корни малины будут защищены от промерзания.

Подвязывание и защита от мороза

Побеги малины можно аккуратно пригнуть к земле и закрепить шпильками, чтобы зимой их прикрыл снег. Если зимы в вашем регионе малоснежные, покройте кусты агроволокном.

Напомним, мы писали о том, какие деревья и кустарники лучше сажать осенью. Среди плодовых деревьев – это зимостойкие сорта яблонь и груш, а также черноплодная рябина, смородина, малина, орех, жимолость.