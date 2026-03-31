Где правильно хранить сливочное масло

Но даже у самых больших поклонников масла часто возникает вопрос: сколько времени его можно безопасно оставлять при комнатной температуре? Специалист по кулинарному контенту Land O’Lakes Тоня Энген дает однозначный ответ.

Сколько времени можно оставлять масло на столе

По ее словам, масло не следует оставлять вне холодильника более четырех часов. Любое длительное пребывание на столе оказывает негативное влияние на цвет и вкус масла.

Это правило касается всех видов масла — соленого, несоленого или взбитого. «Хранение масла при комнатной температуре, независимо от его типа, не рекомендуется», — подчеркивает Энген.

Помогают масленки и специальные контейнеры

Никакие сосуды или масленки не продлевают свежесть масла при комнатной температуре. Любая попытка обойти правило «холодильника» не дает результата.

Идеальное хранение масла

Лучший способ хранить масло — оставлять его в оригинальной упаковке в самой холодной части холодильника. В случае необходимости сделать запас, масло можно заморозить, но перед этим важно убедиться, что срок его годности еще не истек.

Быстрое размягчение масла

Чтобы масло стало мягким, его следует оставить при комнатной температре на 30–45 минут. Нарезка на небольшие кусочки сокращает время размягчения до 15 минут.

Для замороженного масла существует особый лайфгак: натереть его на терке. Небольшие стружки быстро становятся мягкими после нескольких минут при комнатной температуре и готовы к использованию в выпечке или смешивании.