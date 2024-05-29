Вот как французы борются с комарами и мошками: попробуйте, чтобы забыть о кровопийцах этим летом

Запомните простой лайфхак, чтобы сделать летний отдых для себя и своей семьи комфортнее без комаров.

В тёплый период комары могут стать настоящей проблемой. Если вы и ваша семья любите проводить свободное время на природе, значит точно знаете, как трудно защититься от этих кровопийц.

Чтобы забыть о существовании комаров и мошек, которые могут очень больно кусаться, не нужно больше использовать химические средства, которые не всегда безопасны для здоровья. Оказывается, французы выдумали обычный натуральный метод борьбы с этими насекомыми.

Защитить от комаров помогут не только специальные средства, но и эфирные масла. Их запах очень не нравится кровопийцам. Поэтому нужно всего-навсего нанести несколько капель любого эфирного масла на открытые участки тела.

Впрочем, можно пойти еще дальше и оградить свой дом от комаров с помощью лимонной герани. Это растение французы советуют выращивать у себя на подоконнике. Цветок очень ароматный, а потому будет отпугивать комаров от вашего дома.

Лимонная герань выделяет не только неприятный для этих насекомых запах, но и содержит соединения, от которых комарам становится плохо. Поэтому они пытаются обходить дома и квартиры, где растет это растение, десятой дорогой. Теперь вы можете спокойно спать всю ночь с открытым окном, не переживая об укусах кровопийц.

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