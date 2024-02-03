Вот какие старые украинские имена стали основой для фамилий: они распространены даже сегодня

Чаще всего наши предки давали ребенку фамилию по имени ее отца. Так образовались наиболее распространенные родовые имена, существующие и сегодня.

Исторически сложилось так, что в основном украинцы получали свои фамилии от имени отца. Об этом пишет языковед Василий Ирклиевский. При этом в разных регионах от одного имени могли образовываться разные варианты фамилий. Иногда видоизменялись и образовавшиеся родовые имена, поэтому со временем от них не оставалось и следа.

Одной из причин такого разнообразия языковед называет сокращение имен. К примеру, Григорий мог стать Григом или Грегом. А потому и фамилии могли образовываться разные. Интересно, что именно от этого имени в Украине образовалось более 640 фамилий.

Проверьте свое в списке украинских фамилий. Возможно оно также произошло от имени вашего предка:

Григорий или Грегорий: Грег — Грега, Грига, Крыга; Грег — Крех, Крых, Крыхта; Грега — Рега, Регалюк, Регелюк; Грига — Рига, Рог, Рогаль, Рогальский; Грег — Григ, Грик, Крик, Крук; Грык — Грын, Грипп; Грын — Крын, Крынык, Крыница (хотя последняя могла быть псевдонимом); Грын — Хрын, Хрин; Грык — Рык, Рычко; Грир — Гричко, Рычко; Грып — Грыпко, Хрыпко; Грыш — Грыша, Груша, Грушевский; Грык — Грычко, Грычка, Брык, Брычка; Грыш – Брыж; Грыга — Грыда, Груда, Руда, Рудан, Руданский; Руда-Рудницкий; Руда – Рудык, Рудницкий (правда, Рудницкий мог сформироваться от рудника. Но сама руда должна была иметь свой источник в названии. Ученые предполагают, что основой стал некий Руда). Грын — Гренко, Бренко; Грыш — Грыша, Грыжа; Грык — Грыцай, Арыцай; Грыш — Грышко, Рышко, Рыжко; Рышко — Решко, Рошко, Рожко; Рошко — Рошка; Рышко — Рычко, Речко, Рачко; Грык — Грычко, Рычко, Речко, Рачко; Грык — Рык, Рак, Рачко.

Дмитрий — Дмытрик, Мытик, Мотик, Мотыка.

Евстафий — Стах, Стех, Стешко, Стежко, Стежка.

Захарий — Захар, Сакар, Сокор, Сокыра; Сакар — Сакыра, Сокыра; Захария — Загар, Загор, Загора, Загорак; Загора — Загура; Захар — Сахар, Сухар; Сахар — Шахар, Чахар, Чагар.

Иван — Ван, Вай, Вой, Войда, Войта, Войтык; Войда, Вайда; Вай – Вайда.

Конон — Конь, Кинь, Конега, Конюга; Конь – Кинь, Конюра.

Кузьма — Кузма, Куцма, Кучма, Кушма.

Лука — Лока, Локша; Лука — Лукша, Локша.

Николай — Мыкойда, Макойда, Макоид, Николай — Мыкула, Мыкус, Макус, Макух, Макуха; Мыкула – Кула, Куликуликовский; Мыкула — Мыкулы, Кулык, Куль, Кульчицкий; Кула — Кулак, Кулаковский; Николай — Коликолыковский, Куликовский; Кула — Кулеш, Кулыш, Кулиш, Кулишевский; Николай — Мыколас, Клас, Клос, Колос, Колосовский; Клос — Клюс, Клюц, Ключ, Ключевский; Ключ – Ключко, Ключковский.

Михаил – Мыхаль, Мыгаль.

Назар – Носар.

Павел — Павлык, Павык, Павук, Павучок; Павлык, Павлых, Палеха, Палешак; Павлык – Павлышак, Палешак.

Петр — Петрий, Педрий, Педерий, Передрий, Передерий.

Роман – Ромас, Ремез.

Савва — Саба, Шаба, Шебель, Щебель, Щабель; Саба — Сабаль, Шабаль, Щебель, Щабель.

Степан — Степ, Степа, Ступа.

Хома – Хомет, Хомут; Хома, Хомар, Комар, Комаринский; Хома — Хомак, Хомяк.

Яков — Яковко, Ковик, Ковинко, Ковинько, Ковинька.

Более того, языковеды подчеркивают, что такие фамилии как Давосыр или Гризодуб образовались совсем не потому, что ваши предки давили сыры или грызли дубы. В большинстве своем такие сложные фамилии образовывались от сочетания двух имен. Например, Григорий и Давид, Григорий и Демид, Давид и Сидор.

Читайте также: