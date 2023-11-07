Вот почему нужно всегда класть сухое полотенце в сушильную машину вместе с мокрой одеждой

Если вы используете сушильные машины или планируете ее покупать, запомните этот простой лайфхак.

Это простое решение, как рассказывают в издании The Breeze, поможет быстрее и лучше высушивать мокрую одежду после стирки с помощью сушильной машины.

Дело в том, что сухое полотенце будет впитывать в себя влагу из мокрой одежды в сушильной машине, поэтому время сушки значительно ускорится. А еще высушенная одежда будет более мягкой, рыхлой, с меньшим количеством морщин. Поэтому вам не понадобится его дополнительно гладить.

Как правильно сушить одежду в сушильной машине с сухим полотенцем

Такой лайфхак решил попробовать один из пользователей YouTube, записавший видео с интересным методом и своими мыслями, действительно ли это работает. Дилан из Household Hacker утверждает, что метод действенен, но нужно учитывать один важный момент.

Как отмечает мужчина, чтобы мокрая одежда действительно быстрее высушилась в сушильной машине и была более мягкой, полотенце следует вытащить через 15 минут после начала процесса сушки.

Иначе полотенце настолько сильно впитает в себя влагу, что может повысить ее уровень внутри машины и даже увеличить время подсушивания одежды.

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